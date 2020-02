Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra to od teraz najbardziej zaawansowane smartfony w ofercie firmy Samsung i jednocześnie propozycje, do których równać będą topowe propozycje innych producentów. Zadanie nie będzie jednak łatwe, bo poprzeczka zawisła wysoko.

Premiera Galaxy S20, serii smartfonów z absolutnego topu

Nieoficjalnych doniesień (a jak się okazuje, w większości trafnych) było tak wiele, że śledzący je na bieżąco jeszcze przed dzisiejszą konferencją Samsung Unpacked dowidzieli się wiele. Wszystkim innym wypada wyjaśnić na wstępie, iż producent zdecydował się na przeskok w numeracji. W efekcie zeszłoroczne modele Galaxy S10e, Galaxy S10 oraz Galaxy S10+ zastępuje seria Galaxy S20, a nie jak należało się spodziewać Galaxy S11.

A skoro już padła wzmianka o zeszłorocznych modelach, wypada omówić to czym nowości różnią się na pierwszy rzut oka. Tym bardziej, że jest tego sporo. Producent nie odszedł od szkła i metalowych ramek, ale zauważalnie zwiększył ekrany (zakrzywione na boczne krawędzie), a dodatkowo zmienił lokalizację frontowych aparatów. Zupełnie inaczej osadzone zostały również główne aparaty. Tak jak sugerowaliśmy, przypominają one wyspy z krytykowanego za to iPhone' a11, chociaż poszczególne obiektywy są mniejsze. Całe moduły są jednak mocno wystające (w Galaxy S20 Ultra to aż 2,3 mm).

Smartfony Galaxy S20 mają świetne ekrany, są wodoszczelne, ale nie podłączysz do nich każdych słuchawek

Podstawowy Galaxy S20 jest najmniejszy, ekran mierzy w nim 6,2 cala. Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra to już naprawdę duże smartfony wyposażone w ekrany o przekątnych 6,7 cala oraz 6,9 cala. Nie różnią się za to rozdzielczością (Quad HD+) i częstotliwością odświeżania (domyślnie 60 Hz, maksymalnie 120 Hz). Producent nie odszedł od technologii AMOLED i wsparcia dla HDR10+, można zatem śmiało przypuszczać, że jakość obrazu będzie tu doskonała.

Nie mogło obejść się również bez odpowiedniego wzmocnienia obudów, są wodoszczelne zgodnie z założeniami normy IP68. We wszystkich modelach producent zastosował głośniki stereo AKG i złącza USB typu C. Tylko, ponieważ jednocześnie zrezygnował z portu słuchawkowego minijack 3,5 mm, który gości w zeszłorocznej serii Galaxy S10.

Specyfikacja Galaxy S20, Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra. Czym się różnią?

Model Galaxy S20 Galaxy S20+ Galaxy S20 Ultra System operacyjny Android 10.0 z One UI 2 Wyświetlacz » 6.2" Dynamic AMOLED

» 1440 x 3200 pikseli (563 ppi)

» 60 / 120 Hz » 6.7" Dynamic AMOLED

» 1440 x 3200 pikseli (525 ppi)

» 60 / 120 Hz » 6.9" Dynamic AMOLED

» 1440 x 3200 pikseli (511 ppi)

» 60 / 120 Hz Procesor ośmiordzeniowy Samsung Exynos 990 (7nm) Pamięć » 8 GB

» 128 GB

» slot kart microSD (do 1 TB) » 8 GB / 12 GB

» 128 GB / 512 GB

» slot kart microSD (do 1 TB) » 12 GB / 16 GB

» 128 GB / 512 GB

» slot kart microSD (do 1 TB) Aparaty fotograficzne » 12 Mpix f/2.2 (szerokokątny)

» 12 Mpix f/1.8

» 64 Mpix f/2.0 (tele)

» 12 Mpix f/2.2 (szerokokątny)

» 12 Mpix f/1.8

» 64 Mpix f/2.0 (tele)

» 10 Mpix f/2.2 (front)

» 12 Mpix f/1.8

» 64 Mpix f/2.0 (tele)

» ToF 3D

» 10 Mpix f/2.2 (front) » 12 Mpix f/2.2 (szerokokątny)

» 108 Mpix f/1.8

» 48 Mpix f/3.5 (tele)

» ToF 3D

» 40 Mpix f/2.2 (front) Bateria 4000 mAh 4500 mAh 5000 mAh Biometria ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych, rozpocznawanie twarzy Łączność bezprzewodowa Bluetooth 5.0, Wi-Fi ax, NFC, LTE Cat.20, 5G, dual SIM (hybrydowy) Wodoszczelność Tak, zgodnie z normą IP68 Wymiary 151.7 x 69.1 x 7.9 mm 161.9 x 73.7 x 7.8 mm 166.9 x 76 x 8.8 mm Waga 163 g 186 g 220 g

Najwyższa wydajność i bardzo rozbudowane możliwości fotograficzne. Galaxy S20 rejestrują wideo 8K

Na naszym rynku wszystkie omawiane smartfony napędzać będzie ośmiordzeniowy procesor Samsung Exynos 990 wykonany w 7nm procesie technologicznym. Nikomu nie powinno zabraknąć tutaj mocy obliczeniowych. Tym bardziej, że zasoby pamięci RAM zaczynają się od 8 GB, a kończą na aż 16 GB. Mowa o pamięci LPDDR5.

Jak przystało to flagowe smartfony, możliwości fotograficzne są to bardzo rozbudowane. Jednocześnie to właśnie aparaty są jednym z tych punktów, w którym nowe smartfony różnią się najbardziej. Niezależnie od tego, że konfiguracje są podobne. Producent zdecydował się bowiem na obiektywy szerokokątne, główne oraz teleobiektywy, a w dwóch większych modelach wzbogacił to o sensor ToF 3D. Obiektywy główne oraz teleobiektywy wspierane są przez optyczną stabilizację obrazu. Tak, smartfony oferują opcję rejestrowania wideo w 8K.

I o ile Galaxy S20 i Galaxy S20+ różnią się tylko i aż oczkiem ToF 3D, to fanom mobilnej fotografii najbardziej podobać ma się Galaxy S20 Ultra, który oferuje zestaw 12 Mpix f/2.2 + 108 Mpix f/1.8 + 48 Mpix f/3.5 + ToF 3D i 10-krotny hybrydowy zoom optyczny. Takie krótkie przedstawienie możliwości tego zestawu byłoby sporym umniejszeniem wysiłków producenta, dlatego też jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej koniecznie zajrzyjcie do artykułu, w którym Karol, nasz największy specjalista od fotografii, dokładnie przyjrzał się pod tym kątem smartfonom Galaxy S20.

Co jeszcze warto wiedzieć o Galaxy S20?

Jak możecie wyczytać z powyższej tabeli, smartfony różnią się pojemnościami baterii. Wszystkie wspierają jednak szybkie ładowanie 25W oraz bezprzewodowe ładowanie i bezprzewodowe ładowanie zwrotne. W Galaxy S20 Ultra dodatkowym atutem jest obsługa szybkiego ładowania 45W, ale ładowarkę do niego trzeba będzie kupić oddzielnie. Nie zabrakło miejsca dla wszystkich stosowanych obecnie modułów łączności bezprzewodowej w nowych standardach. Seria Galaxy S20 jest gotowa na sieci 5G, chociaż akurat dla nas nie jest to najważniejsza informacja, nad Wisłą wciąż króluje 4G LTE.

Zachęcamy do wspomnianego artykułu, w którym możecie poznać nasze pierwsze wrażenia z użytkowania smartfonów Galaxy S20. Który z nowych modeli podoba Wam się najbardziej?

Zachodnie ceny startują od 899 euro, a kończą się na 1549 euro. Jak przełoży się to na nasz rynek? Sprawdźcie polskie ceny oraz szczegóły dotyczące dostępności smartfonów w Polsce.

Źródło: Samsung

