Firma Apple wprowadza program partnerki, który daje użytkownikom Apple Watch dodatkowe profity na siłowniach i w klubach fitness. Na razie można z nich skorzystać w czterech sieciach siłowni w USA: Orange Theory, Crunch Fitness, YMCA i Basecamp Fitness. Wkrótce dołączą kolejne.

Apple Watch Connected

Wybrane sieci siłowni w Stanach Zjednoczonych wprowadzają program „Apple Watch Connected”. Od teraz każdy użytkownik inteligentnego zegarka od Apple będzie mógł dołączyć do programu i otrzymać dodatkowe korzyści.

Jakie? Możliwość płacenia przez Apple Pay, maszyny mają płynnie współpracować z zegarkami, będą programy nagradzające na podstawie danych treningowych zebranych przez zegarek oraz oferty specjalne, dotyczące konkretnych produktów i usług.

Apple na siłowni

Bardzo dużo osób korzysta z tego typu urządzeń do monitorowania swojego zdrowia i aktywności, a to umożliwia firmom budowanie sporego ekosystemu urządzeń fitness i pokrewnych technologii.

Apple chce zachęcić użytkowników do częstszego korzystania z zegarków i dać im do tego więcej okazji, które ich zainteresują. Zapewne pomoże to również zwiększyć zasięg zegarka wśród konsumentów. Firma na pewno chce, by Apple Watch był wiodącym urządzeniem do monitorowania ich zdrowia i kondycji.

Osoby bywające w klubach fitness lub na siłowniach, zastanawiające się nad kupnem inteligentnego zegarka, mogą dzięki tej inicjatywie wybrać właśnie Apple Watch. Dodatkowe korzyści na siłowni, z której przecież i tak korzystają, mogą w tym wypadku być naprawdę świetnym dodatkiem do codziennego monitorowania treningów.

Apple nie zamierza pobierać opłat od siłowni i klubów fitness, chociaż będą musiały ponieść dodatkowe koszty, jak: oferowanie członkom programu możliwości śledzenia ich postępów, akceptowanie płatności mobilnych za pośrednictwem systemu Apple Pay, a także nagrody w zamian za wypracowanie konkretnych osiągnięć. Siłownie dzięki programowi mają również zyskać nowych klientów, a także utrzymać dotychczasowych.

Program obecnie ruszył jedynie w Stanach Zjednoczonych, ale wkrótce może się rozszerzyć także na inne kraje.

Przetestowalibyście możliwości tego programu partnerskiego od Apple?

Źródło: CNBC

Warto zobaczyć również: