2020-01-06 opublikowano przez Mateusz Tomczak

Smartfony to wbrew pozorom naprawdę często wybierany prezent świąteczny. Jeśli tego typu gadżet wręczają komuś z bliskich Amerykanie, to zazwyczaj jest to iPhone. Trudno się dziwić, ale skala tego zjawiska robi spore wrażenie.

9 na 10 najpopularniejszych smartfonów pod choinkami Amerykanów to iPhone'y

Z raportu Flurry Analytics jednoznacznie wynika, iż Apple zdominowało okres świąteczny i poświąteczny (od Bożego Narodzenia do Sylwestra) w USA. Do tego stopnia, że 9 na 10 najczęściej aktywowanych wtedy smartfonów to właśnie iPhone'y.

Obdarowujący nie skąpili, ponieważ liderem okazał się iPhone 11, a więc jeden z najnowszych i droższych modeli w ofercie Apple. Drugie miejsce zajął iPhone XR (swoją drogą najpopularniejszy smartfon na świecie), a trzecie już z większą startą iPhone 7.

Jak widać, jedyny smartfon z systemem Android to tutaj Xiaomi Mi 4 LTE i może to niektórych zaskakiwać, ponieważ jest to sprzęt jak na standardy rynku mobile naprawdę wiekowy. Tym bardziej, że modele z Androidem starzeją się szybciej. Dopiero na 11. pozycji uplasował się pierwszy ze smartfonów Samsunga - nowszy, ale budżetowy Galaxy A10e.

W USA liczą się przede wszystkim Apple i (w mniejszym stopniu) Samsung

To samo źródło opublikowało też statystyki dotyczące udziałów poszczególnych producentów na rynku Amerykańskim. Obejmują one szerszy okres, bo cały grudzień 2019.

Dominowało rzecz jasna Apple ze 40,6% rynkowych udziałów. Drugie miejsce zdobył Samsung z wynikiem 26,3% rynkowych udziałów. Pozostałych producentów wrzucono już niestety do jenego worka, a w zasadzie do jednej części diagramu.

Źródło: Flurry Analytics

