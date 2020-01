Donald Trump uderza w Apple - chce by organy ścigania miały odstęp do iPhone'ów

Prezydent Stanów Zjednoczonych to aktywny użytkownik serwisu Twitter. Zamieszcza wiele wpisów, które później odbijają się szerokim echem na całym świecie. Jeden z nich zainteresował również nas, ponieważ na cenzurowanym znalazł się Apple.

Donald Trump wyraził niezadowolenie z tego, w jaki sposób Apple współpracuje z amerykańskimi organami ścigania. Chodzi przede wszystkim o fakt, iż producent odmawia odblokowywania tych iPhone'ów, które używane są przez osoby popełniające najcięższe przestępstwa. A powinien robić to z troski o kraj, ale również z racji pomocy, jakiej amerykański rząd udziela mu w wielu kwestiach, chociażby handlowych.

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.