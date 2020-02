Bez rewolucyjnych nowości, ale powoli ku doskonałości – tak można by podsumować drogę, jaką Apple podążą, przygotowując kolejne wersje swojego zegarka o prostej nazwie Watch. W kolejnej generacji taką „małą wielką zmianą” może być dodanie Touch ID.

Apple Watch sprzedaje się wyśmienicie, a miliony użytkowników na całym świecie doceniają nie tylko jego konstrukcję, ale i funkcjonalność. To po prostu bardzo dobry smartwatch, który coraz częściej jest w stanie zastąpić smartfona, a czasem nawet zaoferować więcej niż on. Czymś, czego wciąż mu brakuje, jest czytnik linii papilarnych, dzięki któremu możliwe byłoby skorzystanie z technologii Touch ID. Wygląda na to, że wkrótce się to zmieni.

Apple Watch z Touch ID w koronie – jest patent

7 lutego 2020 roku w amerykańskim biurze patentowym (USPTO) pojawiły się informacje na temat bardzo ciekawego rozwiązania. Okazuje się, że Apple Watch rozważa udoskonalenie korony zegarka w taki sposób, by pełniła też funkcję skanera linii papilarnych na potrzeby technologii Touch ID.

Z informacji, jakie odnajdujemy w zgłoszeniu patentowym wynika, że czytnik działałby dzięki połączeniu mechanizmu znajdującego się pod ekranem, przezroczystej obudowy bocznego panelu oraz powierzchni wykrywającej obraz i przepuszczającej światło. Aby odblokować smartwatcha czy też zalogować się do danej usługi, użytkownik musiałby przesunąć palcem po koronie.

A może czytnik linii papilarnych pod ekranem?

Touch ID jest niewątpliwie rozwiązaniem, które mogłoby przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa podczas korzystania z gadżetów typu wearables. Zdecydowanie więc trzymamy kciuki za ten pomysł. Warto jednak zaznaczyć, że to nie pierwszy raz, kiedy Apple o nim wspomina.

Jeszcze w listopadzie serwis Patently Apple informował o patencie sugerującym, że gigant z Cupertino chciałby umieścić za ekranem kilka dodatkowym sensorów: czujnik siły nacisku, termometr oraz właśnie skaner linii papilarnych. Byłoby to możliwe dzięki przeniesieniu anten do paska i uwolnieniu w ten sposób przestrzeni pod wyświetlaczem.

Na które rozwiązanie Apple ostatecznie się zdecyduje (i czy w ogóle na którekolwiek) przekonamy się już za kilka miesięcy, gdy światło dzienne ujrzy zupełnie nowy Watch Series 6.

