Inteligentne zegarki od Apple dostaną więcej funkcji nastawionych na monitorowanie zdrowia użytkownika. Firma pracuje nad nowościami, które mogą pojawić się już we wrześniu w nowym Apple Watch 6.

Fragmenty kodu iOS 14 ujawniły sporo wskazówek na temat nowych funkcji i ulepszeń, które pojawią się w najnowszym inteligentnym zegarku od Apple. Wszystko wskazuje na to, że Apple Watch 6 otrzyma umiejętność mierzenia poziomu tlenu we krwi.

Apple Watch zmierzy poziom tlenu we krwi

Obecne modele powiadamiają użytkowników o wykryciu nieregularnego rytmu bicia serca i wysyłają natychmiastowe ostrzeżenia, co może zapobiec większym kłopotom zdrowotnym. Możliwość wykrywania poziomu tlenu we krwi także może pomóc w zapobieganiu kryzysom medycznym.

We krwi zdrowej osoby poziom tlenu wynosi 95-100%. Jeżeli jednak zaczyna się obniżać i spadnie poniżej 80%, mogą wystąpić poważne komplikacje, takie jak upośledzenie czynności serca i mózgu. Przy niskim poziomie tlenu rośnie również ryzyko zatrzymania oddechu lub akcji serca. Aby zapobiec negatywnym skutkom niedotlenienia, Apple opracowuje nowe funkcje monitorowania zdrowia. Zegarek wyśle powiadomienie, jeśli poziom tlenu we krwi użytkownika spadnie poniżej zdrowego poziomu. Ma to działać podobnie do powiadomień dotyczących tętna. Takie udogodnienie na pewno przyda się osobom przewlekle chorym oraz sportowcom, którzy często monitorują jak na ich ciało reaguje na wzmożoną aktywność fizyczną.

Nie razie nie wiadomo w jaki dokładnie sposób Apple Watch będzie mierzyć i wykrywać niski poziom tlenu.

Śledzenie snu, personalizacja tarczy oraz ułatwienia dla rodziców

SchoolTime to kolejna nowość, którą mogą docenić rodzice. Opcja pozwoli im na ustawianie ograniczeń zegarków ich dzieci, na przykład poprzez zarządzanie dostępem do aplikacji w czasie trwania zajęć w szkole. Sterować zegarkiem dziecka będzie można oczywiście za pomocą iPhone’a.

Dodatkowo Apple pracuje nad nadchodzącą funkcją śledzenia snu, aktualizacją Infograph Pro oraz wprowadzeniem licznych opcji związanych z personalizacją tarczy inteligentnego zegarka. Użytkownicy zyskają między innymi możliwość tworzenia niestandardowych tarcz ze zdjęć oraz udostępniania ich innym osobom, które również korzystają z zegarków Apple Watch.

Apple Watch 6 pojawi się jesienią i zobaczymy jakie nowości będzie zawierał, a które z nich pojawią się również na starszych modelach wraz z najnowszą aktualizacją watchOS 7.

