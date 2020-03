Osoby oglądające anime na pewno zauważyły, że od czasu do czasu w jakiejś serii pojawiają się produkty znanych marek, w tym Apple.

Behind the Mac

Apple opublikowało na swoim japońskim kanale na YouYube krótki film z wycinkami różnych serii anime, w których widać obecność MacBooków i innych produktów Apple używanych przez bohaterów. Znajdziemy fragmenty między innymi z Kimi no Na wa, New Game, Osomatsu-san, Tenki no Ko czy Bāsudē Wandārando .

Szczególnie interesujący jest fakt, że w większości przypadków wcale nie widać oryginalnego loga w postaci nadgryzionego jabłka. Twórcy często zmieniają nazwy firm lub logo, zapewne przed ewentualnymi konsekwencjami prawnymi. W przypadku produktów Apple, jabłko bywało zastępowane gruszką, pomarańczą, maliną albo kiścią bananów. Jednak mimo tego, MacBook jest łatwo rozpoznawalny ze względu na charakterystyczny kształt, srebrny kolor i oczywiście owoc na obudowie. Film pokazuje jak bardzo powszechne są laptopy Apple w popkulturze.

Sami zobaczcie jak prezentuje się reklama:

Nie tylko Apple

Fabuła sporej części anime często rozgrywa się w miastach, które zdominowane są przez reklamy. Nazwy wielu firm czy banery są lekko przerobioną wersją autentycznych reklam. Bohaterowie korzystają ze sprzętów rozpoznawalnych marek, zamawiają fast food konkretnej sieci, a paczkę dostarczy znana firma kurierska.

I w ten sposób narodziły się nazwy takie jak Amazonas, Burger Knight, CedEx, Fanasonic. Zawsze uśmiecham się z rozbawieniem widząc w anime kolejne odniesienie do znanej firmy, ale pod przeinaczoną nazwą. Aparaty Canon często mają napis Camon, Canan lub Lanon, wyszukiwarka Google występuje jako Goggle, Goodle czy Gaagle, a najwięcej przekręconych nazw ma chyba McDonald’s i Coca-Cola.

Oglądacie anime? Jakie jeszcze marki rozpoznaliście w seriach? A może uważacie, że takie zmienianie nazw dużych koncernów to balansowanie na krawędzi naruszającej ich prawa?

Źródło: Apple, inf. własna

