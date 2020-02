Karty graficzne ASUS bije się w pierś i poprawia karty ROG Strix Radeon RX 5700 i RX 5700 XT z dnia 2020-02-15

Karty ASUS ROG Strix często zaliczają się do najlepszych niereferentów dostępnych na rynku. W przypadku modeli Radeon RX 5700 i RX 5700 XT sytuacja nie wyglądała aż tak dobrze, bo efektywność chłodzenia pozostawiała wiele do życzenia. Producent postanowił jednak to naprawić...