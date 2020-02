Karty graficzne Jest bardzo słabo - pierwsze informacje o wydajności karty graficznej Intel DG1 z dnia 2020-02-13

Wszystko na to wskazuje, że pierwsza karta graficzna Intel Xe nie będzie należeć do demonów wydajności. Osiągi akceleratora mają być porównywalne do GeForce'a ze średniego segmentu... który wyszedł w 2012 roku.