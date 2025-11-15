Konsole do gier

Wielki powrót Nintendo 64. Analogue 3D (w końcu) trafi do graczy


Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Kultowe Nintendo 64 powraca w nowoczesnej formie. Konsola Analogue 3D po wielu opóźnieniach w końcu ma trafić do pierwszych graczy.

Nintendo 64, wydane w połowie lat 90., od dawna uważane jest za kultową konsolę, która zrewolucjonizowała świat gier wideo. Słynęła z unikalnych, trójwymiarowych tytułów, charakterystycznego kontrolera oraz kultowych gier, które do dziś mają rzesze oddanych fanów. Marzeniem wielu graczy było zobaczenie jej powrotu w nowoczesnej formie. 

Na te oczekiwania odpowiedziała firma Analogue, tworząc Analogue 3D – wierną rekonstrukcję Nintendo 64. Konsola została zapowiedziana już w 2023 r., jednak jej premiera była wielokrotnie opóźniana. Fani, którzy od lat wyczekiwali powrotu kultowej konsoli, musieli wykazać się cierpliwością. Wygląda na to, że urządzenie w końcu trafi do sprzedaży. 

Analogue 3D - powrót Nintendo 64 w nowoczesnej formie 

Analogue 3D przypomina oryginalne Nintendo 64. Konsola została wyposażona w cztery porty na kontrolery, a do tego oferuje pełną kompatybilnością z akcesoriami takimi jak Expansion Pak. Twórcy zadbali też obsługę nowoczesnych gechnologii łączności, jak Wi-Fi i Bluetooth. W środku znalazł się układ FPGA, który odpowiada za emulowanie Nintendo 64.

Analogue 3D

Analogue 3D

Gry z kartridży można odtwarzać w rozdzielczości 4K z możliwością zmiennej częstotliwości odświeżania. Choć konsola posiada wyjście HDMI i nie obsługuje tradycyjnych telewizorów CRT, twórcy przewidzieli tryb CRT, który ma przypominać jakość dawnych telewizorów i docelowo przywołać nostalgię dawnych czasów. 

Analogue 3D

Pierwsza partia już wyprzedana 

Konsola będzie dostępna od 18 listopada i początkowo trafi do osób, które złożyły wcześniejsze zamówienia (cena konsolki to 250 dol.). W zestawie znajduje się m.in. karta SD o pojemności 16 GB z preinstalowanymi plikami, kabel HDMI, kabel USB oraz zasilacz USB-C. Niestety, początkowa partia została już wyprzedana. Nie wiadomo kiedy pojawi się kolejna.

