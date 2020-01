ROG Strix XG17 to pierwszy przenośny monitor dla graczy. Producent kusi dobrymi parametrami, funkcjonalnością i długim czasem działania na baterii.

Przenośny monitor ASUS ROG Strix XG17 był jedną z ciekawszych atrakcji prezentowanych podczas targów Computex 2019. Zainteresowani musieli jednak uzbroić się w cierpliwość, bo sprzęt oficjalnie zadebiutował dopiero teraz – pół roku po prezentacji. Poznaliśmy też dokładną specyfikację urządzenia.

ASUS ROG Strix XG17 - przenośny monitor dla graczy

ROG Strix XG17 (XG17AHPE) to przenośny monitor, który wyposażono w 17,3-calową matrycę IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px). Co warto podkreślić, zastosowany panel cechuje się częstotliwością odświeżania 240 Hz i czasem reakcji na poziomie 3 ms (GtG), a wyświetlanie obrazu wspomaga technologia Adaptive Sync. Bardzo dobrze wypadają też parametry wyświetlanego obrazu – możemy liczyć na szerokie kąty widzenia, dobre odwzorowanie barw i wysoki kontrast.

Do dyspozycji oddano dwa złącza: USB typ C i micro HDMI 2.0, dzięki czemu do monitora można podłączyć komputer, laptopa, konsolę, a nawet smartfona czy tablet. XG17 oferuje głośniki stereo o mocy 2x 1 W, a także wyjście słuchawkowe z przetwornikiem DAC ESS SABRE 9118.

Producent zastosował wbudowaną litowo-jonową baterię o pojemności 7800 mAh, która pozwoli na 3,5 godziny pracy urządzenia bez podłączania do zewnętrznego źródła zasilania (i to przy odświeżaniu 240 Hz). Dodatkowym atutem jest tutaj obsługa szybkiego ładowania Quick Charge 3.0 i USB Power Delivery 3.0 – przy wykorzystaniu takiej funkcji, jedna godzina przy gniazdku pozwoli na kolejne dwie godziny użytkowania sprzętu.

Specyfikacja monitora ASUS ROG Strix XG17 (XG17AHPE)

przekątna: 17,3 cala

rozdzielczość: 1920 x 1080 px

matryca: IPS (240 Hz / 3 ms)

kąty widzenia: 178/178 stopni

kontrast: 1000:1

jasność: 3500 cd/m2

złącza: USB typ C (zasilanie), USB typ C i micro HDMI 2.0

bateria: 7800 mAh (Li-Ion)

wymiary: 399,09 x 250,51 x 9,95 mm

waga: 1,06 kg

Kogo zainteresuje ROG Strix XG17?

Przenośne monitory nie są niczym nowym - na rynku można znaleźć kilka 15-calowych modeli, które sprawdzą się w podstawowych zastosowaniach. ROG Strix XG17 jest dedykowany graczom, którzy mogą nim zastąpić ekran w laptopie lub podłączyć konsolę. Sprzęt jest większy od standardowych modeli, ale nadal zachowuje kompaktową budowę (całość ma niecałe 1 cm grubości i waży nieco powyżej 1 kg).

Jeszcze nie wiadomo kiedy i w jakiej cenie XG17 trafi do sprzedaży. Myślicie, że będą chętni?

Źródło: ASUS, foto: Marcin Jaskólski

Zobacz również te newsy o monitorach: