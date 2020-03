Planowaliście bliżej przyjrzeć się usłudze GeForce Now? Jeśli głównym magnesem były w takim przypadku gry spod skrzydeł 2K Games, nie będziecie zadowoleni.

Z GeForce Now zniknęły gry 2K Games

W bardzo krótkim komunikacie Nvidia poinformowała, iż z GeForce Now usunięto gry 2K Games. Dowiedzieliśmy się jedynie tyle, iż decyzja była podyktowana żądaniem wydawcy. Ten z kolei nie zdecydował się na udzielenie komentarza.

„Na żądanie wydawcy, tytuły 2K Games zostały dzisiaj usunięte z GeForce NOW. Współpracujemy z 2K Games, aby ponownie dołączyły do usługi w przyszłości.”

Nikt nie powinien zaprzeczać, iż mowa o utracie znaczącego partnera. Pod skrzydłami 2K Games znajduje się sporo bardzo popularnych i lubianych marek, między innymi Borderlands, Bioshock, XCOM, Civilization, NBA 2K czy Mafia.

To kolejna duża strata dla GeForce Now

Niestety nie jest to pierwszy uszczerbek na atrakcyjności usługi. Już wcześniej z GeForce Now zniknęły gry innych dużych wydawców. Najpierw pojawiły się informacje o Activision, później wycofała się Bethesda, która pozostawiła w katalogu GeForce Now tylko Wolfenstein: Youngblood. Po dodaniu do tego 2K Games robi się już naprawdę spora wyrwa względem tego, jak oferta była początkowo zapowiadana.

Nvidia cały czas utrzymuje, iż katalog GeForce Now będzie systematycznie rozszerzany. Szkoda, że póki co dla niektórych zdecydowanie bardziej widoczne jest kurczenie się oferty.

