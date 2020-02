Jeśli komuś wydawało się, że usługa GeForce NOW z miejsca zdobędzie ogromną popularność, to chyba wypada tego typu poglądy nieco zweryfikować. Nvidia musi przełknąć drugą dużą stratę.

Bethesda wycofuje swoje gry z usługi GeForce NOW

Oficjalna premiera GeForce NOW w Polsce miała miejsce na początku tego miesiąca. Dość szybko pojawiło się sporo pozytywnych komentarzy, chociażby z racji szerokiego katalogu dostępnych gier (ponad 300 tytułów). Wedle zapowiedzi miał się on jeszcze rozrastać, ale póki co zauważalnie się skurczył. Bethesda zdecydowała się wycofać swoje gry z usługi GeForce NOW. Niemal wszystkie. Niemal, bo jedynym wyjątkiem został Wolfenstein: Youngblood.

Nie uzasadniono powodów tej decyzji, nie jest również jasne, dlaczego Nvidii udało się zachować akurat Wolfenstein: Youngblood. Większość źródeł sugeruje, iż najprawdopodobniej w tle chodzi o jakiś spór licencyjny. W oficjalnym komunikacie Nvidia stara się łagodzić sytuację stwierdzając, że po zakończeniu fazy testów usługi wydawcy mają możliwość rezygnacji ze współpracy. Jednocześnie dodaje, że będą to nieliczne przypadku, a z drugiej strony gracze mogą spodziewać się systematycznego napływu innych propozycji.

Wcześniej na podobny krok zdecydowało się Activision

Bethesda oferowała w GeForce NOW takie atrakcje jak niektóre odsłony serii Fallout, Doom, The Elder Scrolls czy całą serię Dishonored. Wyrwa robi się zatem spora, zwłaszcza, że wcześniej na identyczny krok zdecydowało się Activision (chociaż w tym przypadku tłumaczono to później nieporozumieniem).

Jeśli chodzi natomiast o lepsze wieści dla osób zainteresowanych GeForce NOW, bez wątpienia wypada nadmienić o polskim akcencie. Kilka dni temu Nvidia pochwaliła się, że już w dzień swojej premiery do katalogu GeForce NOW dołączy Cyberpunk 2077.

