2020-01-09

Jazda w słoneczny dzień potrafi być irytująca, ale przede wszystkim – może być niebezpieczna. Wprawdzie by nie raziło nas w oczy, możemy skorzystać z osłony przeciwsłonecznej, ale to nie jest idealne rozwiązanie. Nad takim zaś pracuje Bosch.

Virtual Visor, czyli Boscha walka ze Słońcem

Virtual Visor to zaprezentowane na targach CES 2020 przez firmę Bosch rozwiązanie, będące próbą udoskonalenia klasycznej odsłony przeciwsłonecznej w samochodzie – elementu, który od dekad pozostaje właściwie w niezmienionej formie. Na pierwszy rzut oka nowy „daszek” może wyglądać podobnie i jest otwierany dokładnie w taki sam sposób, ale w przeciwieństwie do tego starego – nie przysłania nam widoku przez przednią szybę.

Sekret polega na tym, że Virtual Visor to przezroczysty, elektroniczny panel, podzielony na sześciokąty. Kamery skierowane na twarz kierowcy wykrywają położenie oczu i nosa, a pozyskane w ten sposób informacje pozwalają na to, by następnie (w czasie rzeczywistym) zaciemniane były odpowiednie fragmenty – tak, aby słońce go nie oślepiało, pełniąc funkcję podobną do okularów przeciwsłonecznych.

Jeszcze więcej elektroniki w samochodach

To ciekawe rozwiązanie zostało wyróżnione nagrodą Best of Innovation na targach CES 2020. Niestety jest jeszcze za wcześnie, by mówić o konkretnym terminie, w którym wynalazek firmy Bosch mógłby ujrzeć światło dzienne. Jesteście nim w ogóle zainteresowani? Z jednej strony komfort faktycznie może zostać zwiększony, ale z drugiej – wprowadzamy kolejny elektroniczny gadżet do wnętrza samochodu – droższy w produkcji i bardziej podatny na awarie. Co o tym myślicie?

