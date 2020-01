Ciekawostki Oto owoce współpracy firm TomTom, Hitachi, Bosch i Daimler 2020-01-08 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

TomTom przyjechał na targi CES 2020 z dwiema gorącymi zapowiedziami. Jakie będą owoce współpracy tego producenta z firmami Hitachi, Bosch i Daimler?

TomTom i Hitachi tworzą inteligentną nawigację nowej generacji

Kierowca będzie otrzymywać zawsze aktualne informacje o zagrożeniach na drodze – w czasie rzeczywistym będą one trafiać do systemów nawigacji i wspomagania. Tak w skrócie brzmi koncepcja, nad którą wspólnie pracują firmy TomTom i Hitachi. Pierwsze szczegóły na temat tego rozwiązania zostały przedstawione podczas targów CES 2020.

Jak to ma działać? Czujniki i procesory Hitachi będą wykrywać wyboje i zagrożenia na drodze, a następnie przesyłać je do chmury. Tam przejmie je silnik TomTom, przetworzy i przekaże dalej – poszczególnym aplikacjom nawigacyjnym i wspomagającym, korzystającym z usług tego holenderskiego producenta (zupełnie tak samo, jak dziś dzieje się z danymi na temat ruchu drogowego).

Cały sekret polega więc na tym, że zagrożenie wykryte przez jeden samochód, będzie znane kierowcom wszystkich pozostałych pojazdów na drodze (tak długo, jak mają dostęp do odpowiednich usług). – „Rozwiązanie to zapewni pojazdom inteligencję umożliwiającą wykrywanie, dystrybucję oraz wykorzystywanie w czasie rzeczywistym danych o stanie dróg, dzieląc się nimi z innymi pojazdami i administratorami dróg w celu zminimalizowania opóźnień, zwiększenia bezpieczeństwa i wykonania napraw” – zachwala John Nunneley z Hitachi.

TomTom, Bosch i Daimler pomogą oszczędzać paliwo w ciężarówkach

Druga z zaprezentowanych nowości wiąże się z Predictive Powertrain Control – systemem wykorzystywanym w ciężarówkach Mercedes-Benz. W jego udoskonaleniu pomogą firmy Bosch i TomTom, by mógł pozwalać on na oszczędzanie paliwa nawet wyższe niż 5 proc. na pojazd oraz wygodniejszą jazdę. Wszystko to dzięki aktywnemu sterowaniu silnikiem, hamulcami i automatyczną skrzynią biegów na podstawie topografii, krzywizny jezdni i znaków drogowych.

Do poprawnego działania nowego PPC potrzebna jest ciężarówka Mercedes-Benz, Mapa ADAS firmy TomTom oraz „elektroniczny horyzont” Bosch, integrujący wiedzę na temat drogi w strategii jazdy. – „Nowa technologia PPC […] zapewnia bezpieczniejszą, wygodniejszą jazdę, ale także znaczne oszczędności paliwa i redukcję emisji CO2” – podsumowuje Antoine Saucier z TomTom Automotive.

Źródło: TomTom

