Lusterko wsteczne będące w rzeczywistości ekranem, na którym wyświetlany jest obraz z zamontowanej z tyłu kamerki, nikogo już chyba specjalnie nie dziwi. Owoc współpracy firm Aston Martin i Gentex wnosi jednak to rozwiązanie na wyższy poziom.

Nissan pokazał „inteligentne lusterko wsteczne” w 2014 roku i od tego czasu rozwiązanie to – przynajmniej w pewnych lokalizacjach – zdołało się spopularyzować. Trudno się temu dziwić, bo skutecznie eliminuje problem przysłoniętej widoczności przez bagaże z tyłu czy też wysokiego pasażera. Jednak według inżynierów działających pod skrzydłami firm Aston Martin i Gentex, można to zrobić jeszcze lepiej. Podczas targów CES 2020 zaprezentowany zostanie FDM, a już teraz poznaliśmy szczegóły na jego temat.

FDM to lusterko wsteczne, w którym wszystko zobaczysz

FDM – co rozwija się w Full Display Mirror – to hybrydowe lusterko wsteczne. „Hybrydowe” z dwóch powodów: bo może działać zarówno jako tradycyjne (automatycznie przyciemniane) lusterko, jak i ekran oraz może wyświetlać obraz nie tylko z jednego, ale nawet trzech źródeł.

Rozwiązanie opracowane wspólnie przez Aston Martin i Gentex to naprawdę ciekawa rzecz. Gdy siedzimy za kółkiem, możemy bez wychylania się zobaczyć to, co znajduje się na wprost za nami, a także w tzw. martwych strefach. Te dwie dodatkowe kamerki będą zainstalowane na lusterkach bocznych.

Inteligentne lusterko nowej generacji na CES 2020

Jest jeszcze kilka cech, o których warto wspomnieć. Wśród nich znajduje się możliwość wygodnego dostosowania tego, jak prezentowane są obrazy na wyświetlaczu – możliwe będzie nawet równoczesne działanie lusterka i ekranu. Nie bez znaczenia jest też automatyczne ustawienie się wspomnianych wcześniej kamerek w przypadku zmiany położenia lusterek zewnętrznych.

Nie wiemy na razie, kiedy FDM ujrzy światło dzienne, ale wiemy, że zostanie zaprezentowane podczas targów CES 2020 w samochodzie DBS Superleggera. To to cacko, które widzicie poniżej:

