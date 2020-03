Zestawy Mesh coraz śmielej stają się realną alternatywą dla typowego samodzielnego routera – zwłaszcza jeżeli mówimy o większych mieszkaniach czy domach. D-Link nie pozostał bierny wobec tego trendu i tak oto otrzymaliśmy do testów zestaw dwóch urządzeń z serii Covr.

Niedawno prezentowaliśmy Wam nasze zestawienie najlepszych rozwiązań Mesh, a także ogólnie wskazaliśmy TOP 10 routerów domowych. W trakcie przygotowywania tamtych materiałów nie mieliśmy jeszcze w naszych rękach rozwiązania Mesh od D-Link. Czy niedawno wprowadzony na rynek system Covr powinien się również we wspomnianym TOP 5 systemów Mesh znaleźć? Sprawdzimy to!

Router, który aż prosi się o ustawienie na widoku!

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to odbiegający od tego, do czego przyzwyczaił na już D-Link, sposób pakowania (jak na produkt „nie z najwyższej półki”). Routery otrzymujemy w bardzo zgrabnym, ale zarazem solidnym opakowaniu. Przed uszkodzeniem chroni je dodatkowa warstwa piankopodobnego materiału, a zarysowaniu choćby przy wyciąganiu tradycyjnie zapobiega folia. Poza routerami w opakowaniu znajdziemy dwa zasilacze (z dość krótkim przewodem) oraz jeden bardzo ładny i długi na 1,5 metra płaski przewód sieciowy. Nie zabrakło oczywiście dokumentacji oraz karty szybkiej instalacji z kodem QR.

Routery są w kształcie kostek o wymiarach 9 x 9 centymetrów. Wykonano jej z wysokiej jakości plastiku, który to jest matowy po bokach oraz błyszczący na szczycie konstrukcji. Na jednej (przedniej) ze ścianek znajdziemy logo serii, które przy okazji wyznacza kierunek, w jakim należy skierować routery (napisem do siebie), aby uzyskać najlepszej jakości połączenie.

Z tyłu znajdziemy dwa porty RJ45. Jeden z nich służy za wejście sygnału z zewnątrz, a drugi do komunikacji z siecią lokalną. Jak widać, jeżeli posiadamy więcej niż dwa urządzenia wymagające połączenia przewodowego, to bez dodatkowego przełącznika się nie obejdzie. Poza tymi portami umieszczono tu jeszcze wtyczkę zasilania oraz przycisk nim sterujący. Warto zaznaczyć, że przycisk ten to jedyny odstający z konstrukcji element (w pozycji off nawet 5 mm).

Od spodu poza przyciskiem „Reset”, znajdziemy dodatkowy (identyczny, co na karcie instalacji) kod QR oraz całą resztę typowej tabliczki znamionowej (w tym również dane do logowania w ramach pierwszej konfiguracji). Nie uświadczymy tutaj otworów do montażu na ścianie lub suficie – tak ładny zestaw zdecydowanie jest dedykowany do stania w widocznym miejscu na półce. Choć tutaj brak „ogumienia” na nóżkach nie sprzyja stabilnej pozycji, jeżeli np. użyjemy cięższego i sztywniejszego kabla sieciowego od tego dołączonego w zestawie.

Od spodu też umieszczono otwory wentylacyjne, a kolejne znajdziemy na szczycie. Górna część obudowy jest również nieco „wklęsła”, a centralne miejsce zajmuje dioda sygnalizująca status pracy. Gdy wszystko jest w porządku, świeci się delikatnym białym światłem, które w razie potrzeby można oczywiście wyłączyć w ustawieniach.

Sprzętowe rozwiązania zestawu D-Link Covr-1102

Zaglądając do środka szybko jednak powrócimy na ziemię znajdując uzasadnienie niewysokiej ceny zestawu. Każdy z routerów korzysta z jednordzeniowego SoC Realtek RTL8197FS o taktowaniu 1 GHz. Do dyspozycji posiada 128 MB RAM, a oprogramowanie zmieściło się na 16 MB pamięci Flash. Za komunikację w standardzie Wi-Fi 5 odpowiada z kolei Realtek RTL8812BRH – mowa zatem o układzie MU-MIMO 2x2:2, wspierającego kształtowanie wiązki.

Zgodnie z tym, co pisaliśmy wcześniej, anteny umieszczono na dwóch przeciwległych ścianach urządzenia (tej z logo i tej z portami). Większość miejsca w środku jest pusta, jak to zwykle bywa w tak zabudowanych urządzeniach. Poniżej znajdziecie pełną specyfikację.

D-Link Covr-1100 - Specyfikacja

Procesor: 1 rdzeń, 1 GHz Realtek RTL8197FS RAM: 128 MB Pamięć Flash: 16 MB Standard sieci: IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz;

IEEE 802.11 n/g/b 2,4 GHz Anteny Wi-Fi: wewnętrzne (2 sztuki) Prędkość transmisji (teoretyczna): 5 GHz: 866 Mb/s (802.11ac);

2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n) Szerokość kanałów: 20/40/80 MHz Szyfrowanie: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-PSK Protokoły: IPv4 i IPv6 Porty: 1 x RJ45 LAN (1000Mbps), 1 x RJ45 WAN (1000Mbps) USB: Brak Sieć WAN: Dynamiczne IP, statyczne IP, PPPoE, PPTP, L2TP, DS-Lite Przyciski: Zasilanie On/Off Wymiary: 92 mm x 92 mm x 92 mm (waga 197 g) Zarządzanie: Kontrola dostępu, zarządzanie lokalne (aplikacja mobilna + panel WWW) Przekierowanie portów: Serwer wirtualny, Port Triggering, UPnP, DMZ Funkcje zaawansowane: Smart Connect (wymuszony);

Sieć gości;

Obsługa przez asystentów głosowych Amazon Alexa i Asystent Google;

Beamforming (kształtowanie wiązki);

MU-MIMO 2x2:2;

Tylko tryb pracy jako router Gwarancja: 2 lata Cena sugerowana: 360 zł

Zapraszamy teraz na kolejną stronę, gdzie przybliżymy proces konfiguracji oraz zarządzania testowanym zestawem Mesh.