Na tegorocznych targach CES 2019 zaprezentowano nową linię produktów D-Link EXO. W jej skład wchodzą 3 modele: DIR-1960, DIR-3060 oraz właśnie DIR-2660, który to trafił do nas na testy wraz z duetem D-Link DAP-1620. Sprawdzimy, na co stać taki zestaw.

Sieci Mesh to coraz bardziej popularny temat, i można powiedzieć, że ubiegły rok owocował w bardzo wiele premier takich systemów. Również na naszych łamach mogliście poczytać testy tej technologii. D-Link już w pierwszej połowie zeszłego roku zapowiedział serię EXO, a pod koniec roku trafił do nas środkowy model z tejże rodziny produktów, doposażony w dwa dodatkowe wzmacniacze DAP-1620. Razem taki zestaw ma tworzyć właśnie sieć mesh. Zapraszamy do zapoznania się z wnikliwym testem jaki dla was przygotowaliśmy!

Prezentacja D-Link EXO DIR-2660

Zacznijmy może od zaprezentowania samego routera, gdyż to on najbardziej nas zaciekawił. Całkiem nowocześnie wyglądające opakowanie skrywa tekturową wytłoczkę. Urządzenie, jak i akcesoria są właściwie usztywnione i nie ma obawy, że przy np. dostawie kurierem z drugiego końca kraju coś się tutaj uszkodzi. W środku znajdziemy wyposażenie – zasilacz z wymienną wtyczką, przewód sieciowy, zestaw instrukcji (w bardzo ładnej teczce) oraz oczywiście sam router.

Biorąc w ręce router od razu zauważymy, że anteny (całkiem masywne) są tu na stałe przymocowane i posiadają regulację odchylenia z trzema pozycjami „usztywnionymi” (do których antena automatycznie wskakuje). Są to pozycje pionowa, pozioma oraz 45 stopni odchylenia. Dodatkowo anteny można też o 180 stopni obracać wokół własnej osi, zatem praktycznie każda pozycja jest tutaj możliwa do uzyskania.

Materiały, z jakich sprzęt wykonano, to w przeważającej części matowy plastik. Ozdobne wstawki oraz spodnia część (wraz z bocznymi ścianami) jest w kolorze szarym, natomiast na przedniej krawędzi dodano jeszcze szeroki na około 0,5 cm pasek z błyszczącego czarnego plastiku. Plastik jest dobrej jakości, a elementy poprawnie spasowano.

Na szczycie umieszczono diody sygnalizacyjne. Świecą one delikatnym białym światłem, które z resztą można wyłączyć całkowicie przez panel sterowania. Mamy tutaj informacje o statusie pracy obu zakresów Wi-Fi oraz obu portów USB. Zgadza się – producent zaopatrzył ten model w aż dwa porty uniwersalnej magistrali szeregowej.

Pierwszy port znajduje się z tyłu urządzenia, razem z innymi złączami i oferuje on połączenie w standardzie USB 2.0. Dla naszej wygody drugi port znajduje się od frontu, osadzono go dosyć głęboko, jednak nie zapomniano pozostawić odpowiednio miejsca dookoła, zatem nawet duże nośniki danych wepniemy bez większego problemu. Ten port jest zgodny z USB 3.0.

Skoro już napomnęliśmy o złączu USB 2.0 na tylnim panelu, to od razu spieszymy z informacją, co jeszcze tam znajdziemy. Podstawą oczywiście jest gigabitowy port WAN do podpięcia łącza internetowego. Obok znajdziemy jeszcze kolejne, również gigabitowe złącza RJ45, tym razem do podpięcia urządzeń w sieci lokalnej. Po drugiej stronie portu WAN umieszczono przycisk WPS (wyczuwalny pod palcem) oraz przycisk resetowania/restartowania (wymaga cienkiego narzędzia do aktywacji). Jeszcze dalej umieszczono gniazdo zasilania oraz przycisk zasilania.

Od spodu, poza tradycyjnie obecną tabliczką znamionową, na której umieszczono też instrukcję pierwszej konfiguracji, znajdziemy uchwyty do montażu na ścianie. Tutaj też możemy przyjrzeć się nóżkom, w jakie producent wyposażył ten model i trzeba przyznać, że robią robotę – router naprawdę stabilnie stoi na każdej powierzchni i nie ma mowy o tym, aby jakiś kabel sieciowy go ciągnął ku krawędzi blatu.

Dane techniczne D-Link DIR 2660

To jak router wygląda zwykle ma mniejsze znaczenie od tego, jak działa. A to jak działa zależy od tego, w co wyposażył go producent. EXO DIR-2660 w tej kwestii nie ma się czego wstydzić. Otrzymujemy dwurdzeniowy procesor Mediateka taktowany 880 MHz dla każdego rdzenia oraz aż 256 MB RAM. Zasosowano 128 MB pamięci Flash - wystarczy spokojnie, nawet gdybyśmy chcieli zmieniać oprogramowanie na bardziej rozbudowane ze sceny moderskiej

Od strony sieciowej na wyposażeniu mamy dwa razy chip MediaTek MT7615N – po jednym na zakres. W obu przypadkach mamy zatem do czynienia z MIMO 4x4:4 (a więc po 4 wiązki na zakres), co wróży bardzo dobry transfer (przy odpowiednio dobrym zasięgu). Sieć przewodową obsługuje SOC systemowy, czyli wspomniany wyżej 2-rdzeniowy Mediatek (a dokładnie model MT7621AT).

Poza obsługą MU-MIMO otrzymujemy również funkcję kształtowania wiązki oraz modulację 256QAM. Producent podaje też zgodność z Wave 2 oraz wsparcie dla 160 Hz szerokości kanału (lub 80+80 Hz). Poniżej pełna specyfikacja techniczna jaką udostępnia producent.

Specyfikacja D-Link EXO DIR-2660

Procesor: 2 rdzenie, 880 MHz (Mediatek MT7621AT) RAM: 256 MB Pamięć Flash: 128 MB Standard sieci: IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz,

IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz Anteny Wi-Fi: zewnętrzne, 4 dookólne, mocowane na stałe Prędkość transmisji (teoretyczna): 800 Mbps w paśmie 2,4 GHz, 1733 Mbps w paśmie 5 GHz Szerokość kanałów: 20/40/80/80+80/160 MHz Szyfrowanie: 128-bit WPA/WPA2; WPS Protokoły: IPv4 i IPv6 Porty: 4 x RJ45 LAN (1000Mbps), 1 x RJ45 WAN (1000Mbps), 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 Przyciski: WPS, Reset/Restart, Zasilanie On/Off Wymiary: 223 × 177 × 65 mm (masa 610 g) Zarządzanie: Kontrola rodzicielska, Kontrola zarządzaniem lokalnym Przekierowanie portów: ALG, Serwer wirtualny, Port Triggering, UPnP, DMZ Funkcje zaawansowane: Smart Connect

Sieć gości

Kontrola rodzicielska

QoS

Obsługa przez asystentów głosowych Amazon Alexa oraz Google Assistant

SmartBeam (kształtowanie wiązki)

Wi-Fi Mesh

MU-MIMO 4x4:4

256 QAM

2-letnia subskrypcja McAfee LiveSafe

5-letnia subskrypcja McAfee Secure Home Platform VPN: IPSec VPN Cena sugerowana: 529 zł

