Nudzi cię FIFA, a chcesz pokopać wirtualną piłkę? Sprawdź to 2020-01-31

FIFA cię nudzi? PES też ma ci niewiele do zaoferowania? Dobra wiadomość jest taka, że nadciąga nowa gra piłkarska, wpuszczająca wreszcie trochę świeżego powietrza do tego gatunku. Zobacz jak w akcji prezentuje się Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

Zapowiedziana zaledwie kilka dni temu gra Captain Tsubasa: Rise of New Champions doczekała się nowego materiału wideo. Tym razem jest to znacznie dłuższy film, pozwalający przyjrzeć się temu, jak wyglądać będzie sama rozgrywka. A wyglądać będzie naprawdę dobrze. Będzie też udowadniać, że gra o piłce nożnej nie musi być nudna i realistyczna, lecz może być zwariowana i zapewniająca czystą frajdę. Trudno zresztą, by było inaczej, gdy mówimy o grze bazującej na kultowym serialu o Kapitanie Jastrzębiu – jednym z pierwszych anime, jakie trafiły do polskiej telewizji. Wygląda na to, że autorzy Rise of New Champions wykonali kawał dobrej roboty przy przeniesieniu oprawy wizualnej oraz samego klimatu tej produkcji. Podczas rozgrywki przypomnimy też sobie niezwykłe zagrania znane ze srebrnego ekranu, a niesamowita dynamika i proste sterowanie pozwolą cieszyć się tym w pełni. Zresztą sami zobaczcie… Zobacz najnowszy gameplay Captain Tsubasa: Rise of New Champions: Kiedy Kapitan Tsubasa wybiegnie na boisko? Premiera gry odbędzie się jeszcze w tym roku, ale dokładnej daty póki co nie znamy. Wiemy natomiast, że platformy docelowe tej nowej „kopanki” to komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4 i Nintendo Switch. Źródło: Bandai Namco Zobacz również te newsy o grach: W przyszłym miesiącu powracamy do Metro Exodus

