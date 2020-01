Journey to the Savage Planet to gra, jakiej jeszcze nie było – co do tego recenzenci są raczej zgodni. Różnie jednak ten „eksperyment” oceniają.

Premiera Journey to the Savage Planet na PC, PS4 i Xbox One

Wymieniając najbardziej oczekiwane gry I połowy 2020 roku nie zapomnieliśmy o Journey to the Savage Planet, bo też był to jeden z najbardziej intrygujących „indyków” na horyzoncie. Był, ponieważ dłużej już nie musimy czekać – dziś gra zadebiutowała we wszystkich trzech wersjach, to znaczy na PC (wyłącznie w sklepie Epic Games Store) oraz PlayStation 4 i Xbox One.

Journey to the Savage Planet jest na pozór eksploracyjną przygodówką jakich wiele, ale recenzenci zgodnie przyznają, że można mówić o powiewie świeżości w tym gatunku. Otóż trafiamy na zwariowaną planetę, której faunę i florę przychodzi nam odkrywać w pojedynkę lub ze znajomym, a wszystko to wypełnione jest po brzegi abstrakcyjnym humorem.

Zobacz najnowszy zwiastun gry Journey to the Savage Planet:

Na zwiastunie wygląda to świetnie, a jak wypada w praktyce? Oddajmy głos recenzentom.

Journey to the Savage Planet ocenione - zdania są podzielone

Licząc od najniższej, oceny rozpoczynają się od 4/10 – taką notę przyznał redaktor Slant Magazine, który zdecydowanie nie odnalazł w grze tego, czego szukał. Nie on jedyny – nie brakuje też piątek i szóstek, a w uzasadnieniach czytamy przede wszystkim o niedoróbkach, nudnej walce czy zbyt dużej prostocie.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że przeważają siódemki i ósemki, a nie brakuje też dziewiątek. Zarówno mocni krytycy, jak i ci, którzy zachwycają się grą Journey to the Savage Planet, chwalą przepiękny świat i jego mieszkańców oraz wszędobylski humor. W pozytywnych recenzjach możemy też przeczytać, że we wspomnianej już prostocie drzemie siła tej produkcji – można się przy niej po prostu zrelaksować i dobrze bawić.

Odpowiedź na pytanie o to, czy warto dać szansę grze Journey to the Savage Planet, zależy więc od tego, czego się spodziewamy. Jeśli jak recenzenci z DualShockers, Hardcore Gamer czy PlayStation LifeStyle, liczycie na dobrą zabawę i nacieszenie oczu, to prawdopodobnie nie będziecie zawiedzeni.

Źródło: 505 Games, Metacritic

