Co nowego na Netflix

Przyglądamy się nowościom dostępnym w usłudze Netflix w języku polskim. Podsumowujemy najciekawsze premiery ostatnich tygodni – zarówno fabularne, jak i dokumentalne. Oto najnowsze seriale, filmy i animacje z lektorem, napisami i dubbingiem.

Wiedźmin otwiera listę serialowych nowości Netflix. Do katalogu trafiają też hity Showmax

23 grudnia 2019: Wiedźmin z Henrym Cavillem w roli głównej to absolutny numer jeden, jeśli chodzi o premiery Netflix w drugiej połowie grudnia. Wprawdzie zdania na temat serialu są podzielone, ale temu, że wiele osób chce go obejrzeć, nie da się zaprzeczyć. Jeśli jakimś cudem nie widzieliście jeszcze zwiastuna, to możecie zerknąć na niego teraz:

Do katalogu usługi Netflix trafił również czwarty sezon genialnego serialu Rick i Morty, a także dwie świetne produkcje „made in Poland” przejęte od serwisu Showmax po tym, jak ten zakończył działalność w naszym kraju. To konkretnie: Rojst (czyli kryminał osadzony w Polsce sprzed ponad trzech dekad, z Andrzejem Sewerynem i Dawidem Ogrodnikiem w obsadzie) oraz Egzorcysta (a więc niepoprawna politycznie animacja Bartosza Walaszka o strażniku piekła).

Chcielibyśmy także zwrócić waszą uwagę na dokumenty. Wśród najciekawszych nowości znajduje się serial Odwal się od kotów: Polowanie na internetowego mordercę, którego tytuł zdradza właściwie wszystko (ale w razie czego poniżej zostawiamy zwiastun). Miłośnicy pięknych ujęć i tematyki przyrodniczej mogą z kolei zachwycić się podczas oglądania filmu Ziemia. Niezwykły dzień z życia planety.

6 Underground, Dwóch papieży i inne filmy - gorące premiery Netflix na grudzień 2019

Skoro przeszliśmy już do filmów, to na początek wspomnijmy o dwóch polskich produkcjach z tego roku. Pierwsza z nich – Na bank się uda – to komedia kryminalna, w której Adam Ferency, Marian Dziędziel i Lech Dyblik wcielają się w staruszków napadających na bank. Kobiety Mafii 2 z kolei to kontynuacja hitu Patryka Vegi, która na początku tego roku trafiła do kin. Tymczasem przejdźmy już do najgorętszych premier…

Na takiej liście nie mogłoby zabraknąć filmu 6 Underground – wybuchowej produkcji z Ryanem Reynoldsem w roli nieustraszonego dowódcy międzynarodowej grupy agentów. Najnowszy thriller akcji w portfolio Michaela Baya nie jest wybitny, ale daje radę – zupełnie tak jak wskazuje na to zwiastun:

Na kilka słów bez wątpienia zasługuje też inspirowany faktycznymi zdarzeniami komediodramat zatytułowany Dwóch papieży, w którym Anthony Hopkins wciela się w Benedykta XVI, a Jonathan Pryce – we Franciszka.

Nadrabiającym zaległości polecamy jeden z najlepszych i najbardziej niepokojących horrorów ostatnich lat (Ciche miejsce), sympatyczną „przygodówkę” na leniwe popołudnie (Rampage: Dzika furia) oraz dwie produkcje bliskie graczom: Assassin’s Creed i Doom (ten z 2005 roku).

A to już pełne zestawienie nowości z ostatnich 2 tygodni:

9 grudnia 2019: Jakie filmy i seriale trafiają ostatnio do katalogu Netflix? To nie zaskoczenie, że w dużej mierze są to produkcje o świątecznej tematyce. Oprócz tego biblioteka uzupełniana jest o znane i lubiane tytuły sprzed lat, dzięki czemu można sobie je przypomnieć albo też nadrobić zaległości. Nie oznacza to jednak, że nie ma gorących premier, bo jak najbardziej są, o czym zaraz się przekonacie.

Irlandczyk i Historia małżeńska – dwie gorące premiery Netflix z przełomu listopada i grudnia

Wśród tych gorących premier absolutnym numerem jeden jest Irlandczyk – nowy film Martina Scorsese to prawdziwa perła w katalogu Netflix, doceniana zarówno przez widzów, recenzentów, jak i kolegów po fachu. Osadzony w powojennej Ameryce, przenoszący nas do świata zorganizowanej przestępczości i trwający prawie 3 i pół godziny dramat kryminalny to coś, co każdy miłośnik gatunku powinien zobaczyć. Jeśli nie przekonuje was opis, to może uda się to zrobić kilku nazwiskom: Robert de Niro, Al Pacino, Joe Pesci…

Inna nowość, której warto dać szansę, to Historia małżeńska, wyreżyserowana przez Noah Baumbacha. To emocjonalna opowieść o rozpadającym się małżeństwie, odwadze i show-businessie ze Scarlett Johansson i Adamem Driverem w rolach głównych. Ocena na poziomie 96 proc. w serwisie Rotten Tomatoes nie jest przypadkiem!

…Ale ciekawych filmów do obejrzenia jest dużo, dużo więcej

Można też wspomnieć choćby o takich tytułach jak Atlantique (niezależny dramat o losie i miłości), Sonora (polityczny dramat o rasizmie, osadzony w latach 30. XX wieku), Dead Kids (mroczny thriller o grupie nastoletnich wytrzutków), Żelazne pięści i ciosy kung-fu (dokument o wpływie azjatyckiego kina sztuk walki na całą branżę filmową) czy ciepło przyjętych parodiach biblijnych Porta dos Fundos: Ostatni kac i Pierwsze kuszenie Chrystusa.

Na osobny akapit zasługuje też romantyczna animacja Zgubiłam swoje ciało o dłoni poszukującej swojego właściciela. Film został nagrodzony w Cannes i Annecy, a w roli dodatkowej zachęty doskonale sprawdza się ten zwiastun:

Jak wspomnieliśmy we wstępie, w bibliotece Netflix pojawiło się ostatnio mnóstwo seriali i filmów w taki lub inny sposób powiązanych z Gwiazdką, między innymi: Świąteczny zjazd rodzinny, Święta nie na bogato, Dzieciaki straszaki ratują Święta, Trzy dni Świąt czy Facet na Święta. Największym zainteresowaniem cieszy się jednak Świąteczny książę: Królewskie dziecko, dlatego też zostawiamy was właśnie z jego zwiastunem…

A tak prezentuje się komplet nowości z ostatnich dwóch tygodni:

25 listopada 2019: W katalogu Netflix powoli zaczyna pojawiać się coraz więcej świątecznych produkcji, ale spokojnie – znajdziecie też w nim inne ciekawe premiery. Oto najgorętsze filmy i seriale, jakie trafiły do biblioteki w drugiej połowie listopada.

3. sezon The Crown, 2. sezon Final Space i The Stranded - serialowe nowości Netflix

Nasze zestawienie nowości Netflix otwiera trzeci sezon The Crown – dobrze oglądającej się opowieści o królowej Elżbiecie II, w którą genialnie wciela się Olivia Colman. Co czeka nas w tej nowej odsłonie? Aby się dowiedzieć, zerknijcie na zwiastun, który zostawiamy poniżej:

Kolejną kontynuacją, o której nie moglibyśmy nie wspomnieć, jest drugi sezon Final Space – pełnej humoru animacji o zwariowanej ekipie, podejmującej się misji uratowania wszechświata. Na tę część składa się 13 epizodów. Wśród absolutnych nowości odnajdujemy z kolei The Stranded – trzymający w napięciu dramat o grupie uczniów uwięzionych na wyspie.

Filmy nowe i nowsze - oto najciekawsze premiery Netflix w drugiej połowie listopada

Czas przejść do filmów, ale zanim przyjrzymy się premierom, wspomnijmy o kilku starszych tytułach, które ostatnio trafiły do netfliksowej biblioteki. To między innymi Tamte dni, tamte noce (nagradzany melodramat o miłości i pragnieniach) oraz Wieczór gier (zwariowana komedia z Jasonem Batemanem i Rachel McAdams w rolach głównych), a także kilkanaście polskich produkcji z ostatnich lat.

Jeżeli chodzi o nowe filmy, to warto wymienić tu przede wszystkim pierwszą pełnometrażową animację Netflix, czyli Klaus. To świąteczna opowieść o nietypowej przyjaźni z akcją za północnym kołem podbiegunowym…

Kolejne ciekawe nowości to Mój brat (dramat kryminalny o trudach dorastania w środowiskach pełnych przemocy), Areszt domowy (bollywoodzka komedia pomyłek o zmęczonym życiem facecie i ciekawskiej dziennikarce) oraz Ptak, który zwiastował trzęsienie ziemi (niepokojący thriller z Alicią Vikander w roli głównej).

Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze kilka interesujących dokumentów, dzięki którym poznamy Opowieści z narkoświata, przyjrzymy się temu, jak wyglądała 24-godzinna wojna pomiędzy Henrym Fordem II a Enzo Ferrarim, a także wraz z rodzicami w żałobie spróbujemy odnaleźć odpowiedź na pytanie, Kto zabił małego Gregory’ego.

Tak prezentuje się komplet nowości:

11 listopada 2019: Choć za dnia bywa jeszcze całkiem ciepło, wieczorne temperatury zdecydowanie nie zachęcają do spędzania czasu poza domem. To więc dobry czas na nadrabianie filmowo-serialowych zaległości, a jeśli takich nie macie, to Netflix ma też dla was nowości. Oto najciekawszy premiery z ostatnich dwóch tygodni.

Powracające i nowe seriale na Netflix, a wśród nich: Family Guy, Fala i Kto zje zielona jajka sadzone?

Na dobry początek przyjrzyjmy się temu, jakie serialowe nowości Netflix zaserwował nam na przełomie października i listopada 2019. Wśród nich znajduje się Człowiek znikąd – złożony z 8 odcinków dramat produkcji tajwańskiej o członku triady, który ucieka z więzienia, aby ratować nie siebie, lecz ukochaną osobę. Z kolei H to opowieść niebezpiecznej miłości z narkobiznesem w tle. Bardzo dobrze zapowiada się też Fala – zobaczcie zwiastun:

„Nikt nie rodzi się bohaterem, ale każdy może nim zostać” – to hasło, jakim promowany jest inny ciekawy serial pod tytułem Kto zje zielone jajka sadzone? To oparta na literaturze produkcja dla dzieci, jak i dla całej rodziny – w sam raz na jesienne popołudnie…

W katalogu Netflix zadebiutowały też kontynuacje znanych i lubianych seriali, przyciągających do ekranów miliony widzów: to Little Things (3. sezon), Atypowy (3. sezon), Greenleaf (4. sezon) i Family Guy w Polsce znany jako Głowa rodziny (15. sezon).

Filmowe premiery Netflix w listopadzie – od Króla do Syna Ameryki

Netflix przygotował dla nas także gorące premiery filmowe. Mocnym kandydatem do tytułu najciekawszej z nich jest Król, w którym Timothée Chalamet wciela się w kapryśnego księcia, mianowanego później królem Henrykiem V. Pełna dramaturgii opowieść zachwyca fabułą i klimatem, a i do obsady nie można mieć zastrzeżeń – znajdują się w niej między innymi Joel Edgerton, Sean Harris i Robert Pattinson. A to już zwiastun:

Kolejne nowości to: Upalne święta (czyli pogodny romans z akcją w Afryce), (bollywoodzki kryminał) Drive, (romantyczny dramat o tematyce LGBTQ) W śnieżną noc, (koreański horror) Zombie Express, (polski dramat polityczny) Mowa ptaków czy wreszcie Człowiek wolny od grawitacji (a więc wzruszający włoski dramat o odmienności i samotności).

Może was też zainteresować Syn Ameryki – przeniesiona na ekran sztuka o rodzicach, próbujących odnaleźć zaginionego syna, ale muszących mierzyć się z systemem pełnym uprzedzeń. Jeśli nie jesteście pewni, czy to coś dla was, zerknijcie na trailer:

W tym odcinku chcielibyśmy też polecić wam trzy produkcje dokumentalne. Macie 3 minuty to opowieść o rodzinach rozdzielonych między Stany Zjednoczone a Meksyk, którym w 2018 roku pozwolono na krótkie spotkanie, Minimalizm: Dokument o rzeczach ważnych to zbiór historii o ludziach, którzy postanowili sprzeciwić się konsumpcjonizmowi, a tytuł ostatniego – Najważniejsze wydarzenia II wojny światowej w kolorze – mówi wszystko.

Oto pełna lista nowości:

