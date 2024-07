Arcane: Sezon 2 coraz bliżej. Netflix publikuje nowy zwiastun

Drugi sezon “Arcane” coraz bliżej. Oryginalny serial Netfliksa osadzony w uniwersum League of Legends pojawia się na kolejnym zwiastunie.

Serial “Arcane” to prawdziwy fenomen. Dzieło będące wynikiem współpracy Netfliksa z Riot Games oraz Fortiche Production spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony widzów oraz krytyków. Mamy do czynienia z jedną z najlepszych produkcji Netflixa. W animacji osadzonej w uniwersum gry League of Legends drzemie olbrzymi potencjał, a najlepszym dowodem na to jest zbliżający się drugi sezon “Arcane”.

Arcane: Sezon 2 na nowym zwiastunie

Jeśli ktoś z was przespał ostatnie miesiące, to warto w kilku słowach podsumować doniesienia o drugim sezonie. Otrzymaliśmy nie tylko oficjalny zwiastun “Arcane 2”, ale i garść informacji na temat przyszłości tej marki. Okazuje się, że drugi sezon będzie tym ostatnim.

Na czym polega rzeczona "Tajna misja"? Wszystkiego dowiemy się w listopadzie 2024 r., kiedy to drugi sezon "Arcane" wreszcie zadebiutuje na platformie Netflix. Kiedy dokładnie? Tego jeszcze nie wiemy.

Za sterami produkcji ponownie zasiadają Christian Linke oraz Alex Yee. Obsadę zasilają między innymi: Hailee Steinfeld jako Vi, Ella Purnell jako Jinx, Katie Leung jako Caitlyn, Reed Shannon jako Ekko, Amirah Vann jako Sevika, Mick Wingert jako Heimerdinger, Ellen Thomas jako Ambessa oraz Brett Tucker jako Singed.

To jedna z wielu nowości Netfliksa

Do premiery drugiego sezonu "Arcane" pozostało kilka miesięcy. Wśród wielu nowości Netflix nie sposób pominać innego serialu animowanego, czyli "Pokémon Horyzonty: Seria". Nowe odcinki trafią na Netflix na początku sierpnia 2024 r.

Źródło: Netflix