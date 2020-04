Producenci paneli usprawniają ekrany stosując autorskie rozwiązania, tak aby uzyskać lepszy czas reakcji matrycy, czy też szerszą paletę barw. Takim właśnie usprawnieniem paneli IPS jest technologia Nano IPS firmy LG.

Nano IPS to technologia firmy LG usprawniająca panele typu IPS. To ulepszenie podświetlenia pozwala na rozszerzenie przestrzeni barw nawet do 98% DCI-P3 lub 135% sRGB. Monitory Nano IPS charakteryzują się więc wyraźnie szerszym gamutem.

Nano IPS - jak to działa?

Nazwa Nano IPS nie wzięła się znikąd. Usprawnienie to polega po prostu na naniesienie warstwy nanocząsteczek na podświetlenie matrycy IPS. Absorbują one niechcianą długość fali polepszając tym samym jakość wyświetlania kolorów.

Jak w praktyce sprawdzają się monitory Nano IPS?

Na naszych łamach mieliśmy okazję testować monitor LG 38GL950G, który jest właśnie wyposażony w technologię Nano IPS.

Naszem testerowi najbardziej spodobało się brak smużenia, 10-bitowa głębia kolorów (92% pokrycia DCI-P3) oraz odświeżanie na poziomie 175 Hz (z HDR na poziomie 120 Hz),

Czy Nano IPS to jest to samo co Nano Cell?

Tak - firma LG w przypadku telewizorów używa nazwy Nano Cell, co oznacza, że korzystają one z technologii Nano IPS.

Czy Nano IPS to co coś w rodzaju micro LED, czy mini LED?

To są całkowicie różne technologie. Można powiedzieć, że Nano IPS najbliżej ma do technologii kwantowej kropki (quantum dot) firmy Samsung. Warto też zerknać naszej publikacji dotyczącej mini LED - która (w skrócie) polega na zmniejszeniu diod LED, co pozwala na zwiększenie ilości stref wygaszania i tym samym na polepszenie głębi czerni i kontrastu.

