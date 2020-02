Zaraz po chińskim Nowym Roku, 2 lutego 2020, Steam osiągnął nowy rekord grających jednocześnie użytkowników - 18,8 miliona kont było zalogowanych jednocześnie do gier. Rekord ten nie utrzymał się jednak długo, bowiem ledwie tydzień później, w niedzielę, 9 lutego o godzinie 15:10 naszego czasu, grało już 19,1 miliona graczy. W tym samym czasie Liczący siedem i pół roku Counter-Strike: Global Offensive dosięgnął zawrotnej liczby 901 651 grających równocześnie osób, co stanowi najwyższy dotychczas wynik dla tej gry.

Analityk branży, Daniel Ahmad wskazuje, że przyczyną takiego stanu rzeczy może być coronavirus, który zdaje się nie schodzić z medialnych nagłówków. Jako, że prowincja Hubei objęta jest obecnie kwarantanną, a w innych regionach Chin ludzie boją wychodzić się z domu, by nie zarazić się przerażającym wirusem, wielu z nich spędza swój czas grając na Steamie, co, w najbardziej ruchliwy, niedzielny wieczór, prowadzi do skoków ruchu takich jak ten z 9 lutego. Jako, że w Chinach mieszka aż 40 milionów użytkowników Steama, ich nieruchliwość może poważnie podbijać statystyki... przynajmniej do czasu.

This happened on the last day of the Lunar New Year holiday for most places in China.



Novel Coronavirus fears, city lockdowns and travel restrictions has kept people at home and one activity to pass the time is gaming.



Peak in January was on the 26th, one day after new year. https://t.co/tCXhaskpDm