Coraz mniej urządzeń z logo Philips faktycznie wychodzi z fabryk holenderskiego producenta. Już niedługo nawet popularne w naszym kraju małe AGD będą tylko „marki Philips”.

„Philips” w naszych domach tylko z nazwy

Nowe telewizory Philips są tak naprawdę produkowane przez TP Vision i to samo tyczy się sprzętu audio sprzedawanego pod tą marką. Za oświetlenie odpowiada z kolei Signify. Inaczej jest z tosterami, ekspresami do kawy, oczyszczaczami powietrza i innymi mniejszymi lub większymi akcesoriami gospodarstwa domowego, wciąż tworzonymi przez holenderskiego giganta, …ale i to niedługo się zmieni.

Philips zamierza sprzedać swój dział sprzętu AGD i chce zrobić to za rok lub maksymalnie półtora roku. Poinformowała o tym agencja Reuters, podająca również, że w ubiegłym roku biznes ten wygenerował 2,3 miliarda euro, co nie jest takim złym wynikiem. Bo też nie o to chodzi.

Dlaczego Philips sprzedaje dział AGD?

Sprzedaż działu AGD – kolejnego po RTV i oświetleniowym – jest następnym krokiem na drodze przekształcenia firmy Philips w przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w produkcji sprzętu medycznego i rozwijaniu technologii na jego potrzeby. Małe i duże urządzenia do domu nie pasują do tej wizji przyszłości i dlatego Holendrzy pozbywają się tych oddziałów, z których jeszcze do niedawna najbardziej byli znani.

Prawdopodobnie w nadchodzących latach sprzęt AGD z logo Philips nadal będzie pojawiał się na półkach sklepowych, by później trafiać na półki w naszych mieszkaniach. Z tą jednak różnicą, że ich producentem nie będzie już Philips.

Źródło: Reuters, Philips, informacja własna

