Wydajniejsze procesory ze sztuczną inteligencją, 3-stronny system Ambilight, potężne systemy audio i Android na pokładzie – to charakterystyczne cechy telewizorów Philips z tegorocznej oferty.

Co zaoferują telewizory Philips w 2020 roku?

Poznaliśmy pierwsze serie, które dołączą w tym roku do katalogu telewizorów 4K spod znaku Philips. Piątka, rozpościerająca się od średniej do wysokiej półki, ma wiele cech wspólnych – są to:

rozdzielczość 4K (Ultra HD),

HDR w trzech formatach: Dolby Vision, HDR10+ i HLG,

funkcje lokalnego ściemniania oraz upłynniania obrazu,

głośniki z obsługą dźwięku przestrzennego Dolby Atmos,

system Android TV z Asystentem Google

oraz trójstronny system Ambilight.

Sercem każdego z tych nowych telewizorów jest procesor Philips P5 czwartej generacji, wykorzystujący potencjał drzemiący w sztucznej inteligencji. Dzięki niej jest w stanie optymalizować obraz pod kątem odwzorowania koloru, kontrastu, płynności ruchu czy ostrości – klatka po klatce.

Nowe telewizory Philips OLED 805/855, a także 9435, 9235 i 8505 Performance

Najważniejsze nowości przygotowane przez TP Vision to telewizory Philips OLED 805 i 855, dołączające do modeli, które w tamtym roku zebrały dużo pochwał.

O kluczowych cechach charakterystycznych już wspomnieliśmy, ale warto dodać jeszcze, że obydwa modele mogą też pochwalić się 50-watowymi systemami audio 2.1, niemal bezramkowymi wyświetlaczami oraz eleganckimi pilotami ze skórzano-metalizowanym wykończeniem i podświetlanymi przyciskami. Różnią się od siebie nieznacznie stylistyką, a jeden i drugi dostępny będzie w wariantach 55 i 65 cali.



Philips OLED 805

Wysoką półkę telewizorów LED reprezentować będą z kolei telewizory Philips 9435 i 9235. Ten pierwszy będzie dostępny w rozmiarach 55 oraz 65 cali i zaoferuje 2.1.2-kanałowy system audio o mocy 50 W. Drugi zaś będzie mniejszy – 43 cale – i wyposażony w 40-watowy system 2.1. W obu przypadkach głośniki dostarczyła firma Bowers & Wilkins.



Philips 9435

Doczekamy się także odświeżenia serii Performance, którą uzupełni Philips 8505 z 20-watowym system audio 2.0 i charakterystyką zbliżoną do modeli powyżej. Warianty rozmiarowe przygotowane przez TP Vision to: 43, 50, 58, 65 i 70 cali.

