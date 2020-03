Technologia DLSS miała poprawić wydajność kart graficznych, ale wielu graczy krytykowało ją za zbyt duże pogorszenie jakości obrazu. Producent nie pozostał bierny na opinie użytkowników i przygotował ulepszoną technologię. Poznajcie DLSS 2.0!

DLSS poprawiało wydajność, ale pogarszało jakość obrazu

DLSS (Deep Learning Super Sampling) to autorska technologia Nvidii, która de facto odpowiada za upscaling – karta generuje obraz w niższej rozdzielczości, który jest powiększany i wyostrzany. W odróżnieniu od dotychczasowych rozwiązań, technologia korzysta z dodatkowych jednostek Tensor w kartach graficznych Nvidia Turing. Przy aktywnym ray-tracingu, DLSS pozwalał poprawić płynność animacji.



DLSS z przymrużeniem oka (foto: HardForum)

Niestety, rozwiązanie nie jest doskonałe i w widoczny sposób wpływa na jakość obrazu. Przy włączeniu funkcji, użytkownicy często skarżyli się na artefakty, rozmycie obrazu lub nadmierne wyostrzanie.

Co wprowadza DLSS 2.0?

Nvidia wysłuchała opinii niezadowolonych graczy i postanowiła poprawić technologię Deep Learning Super Sampling. Usprawniono algorytmy sztucznej inteligencji odpowiedzialne za wyostrzanie obrazu i tak powstał DLSS 2.0.

DLSS 2.0 ma zapewnić ostrzejszy obraz nie tylko względem zwykłego DLSS, ale nawet względem standardowych ustawień. Co ważne, funkcja będzie działać tylko nieznacznie wolniej niż przy zwykłym DLSS. I wiecie co? Pierwsze prezentacje wyglądają wyjątkowo obiecująco!

MechWarrior 5: Mercenaries na GeForce RTX 2060 w 1440p ma osiągać 95 fps, więc o 24 fps więcej niż przy wyłączonej funkcji. Co istotne, DLSS 2.0 nie pogorszy jakości obrazu.

Dobrze to wygląda też w grze Control - w rozdzielczości 1080p nowa funkcja pozwoli zwiększyć płynność z 36 do 61 fps. Wynik jest tylko o 1 fps słabszy niż przy zwykłym DLSS, ale otrzymujemy tutaj nieporównuwalnie lepszą jakość obrazu.

Producent chwali się, że poprawiono też jakość animacji ruchomych elementów - powyżej porównanie w grze Control.

Jak będzie w praktyce? Zapewne wkrótce się przekonamy. Wiemy, że nowa technologia początkowo będzie dostępna w grach Deliver Us The Moon, Wolfenstein Youngblood, MechWarrior 5: Mercenaries i Control, ale później powinna trafić do kolejnych tytułów (zostanie także zaimplementowana w silniku Unreal Engine 4).

Źródło: Nvidia

