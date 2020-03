Oczekiwania związane z DOOM Eternal były naprawdę spore. Gracze wiedzą doskonale, że niekiedy na samych oczekiwaniach się kończy. Tym razem jednak twórcy wywiązali się ze swojej pracy i szybko są za to doceniani.

Świetne przyjęcie DOOM Eternal nie tylko przez recenzentów, ale i graczy

Chwilę przed premierą pisaliśmy, że Doom Eternal zbiera rewelacyjne oceny. Nie jest to określenie na wyrost, średnia na Metacritic wynosi aż 90% w przypadku wersji PC i Xbox One oraz 87% w przypadku wersji PlayStation 4. Co istotne, mnóstwo pozytywnych komentarzy wystawiają grze również gracze. A to właśnie oni głosują w najważniejszy dla producenta i wydawcy sposób - własnymi portfelami.

Bethesda ujawniła, iż DOOM Eternal pobił rekord serii jeśli chodzi o sprzedaż w trakcie weekendu otwarcia. Bardzo wyraźnie, ponieważ udało mu się podwoić przychody premierowe DOOM-a z 2016 roku. Podkreśla się również, że DOOM Eternal był w tym tygodniu najlepiej sprzedającą się grą na Steam i błyskawicznie przełamał na tej platformie barierę 100 tysięcy jednocześnie bawiących się graczy.

Wśród największych atutów także idTech 7

Lista atutów gry jest naprawdę długa, możecie poznać je chociażby w naszej recenzji. Jeszcze przed premiera sporo mówiło się o możliwościach silnika idTech 7 oraz o wymaganiach sprzętowych wersji PC. Ostatecznie okazuje się, że DOOM Eternal może pochwalić się nie tylko dobrą oprawą wizualną (i, swoją drogą, genialnym audio), ale jednocześnie świetną optymalizacją. Tu najlepszą rekomendacją wydaje się analiza Digital Foundry podsumowana wymownym „idTech 7 is incredible”.

Zobacz, jak powstawał warszawski mural promujący premierę DOOM Eternal

Chociaż obecnie powinniśmy pozostawać w domach, warto wspomnieć o kampanii reklamowej z naszego podwórka. Bethesda Polska pochwaliła się materiałem wideo prezentującym proces powstania warszawskiego murala promującego premierę DOOM Eternal. Został on przygotowany wspólnie z polskim wydawcą, firmą Cenega, a także Good Looking Studio.

Źródło: Bethesda Polska, Digital Foundry

