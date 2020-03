Wybory prezydenckie lada chwila. Myślicie, że poradzilibyście sobie z prowadzeniem państwa? Realpolitiks II pozwoli wam spróbować swoich sił.

Pierwsze Realpolitiks miało olbrzymi potencjał, a pomysł, by spróbować swoich sił w roli przywódcy jednego ze współczesnych państw z całkiem wiernie odwzorowaną sytuacją geopolityczną, brzmiał naprawdę dobrze. Wyszło nie najgorzej, ale pole do poprawek również było niemałe. Ekipa Jujubee postanowiła spróbować raz jeszcze, a owoców tego posmakujemy jeszcze przed końcem roku.

Zobacz pierwszy zwiastun Realpolitiks II:

Podczas projektowania pierwszej części twórcy pozwolili sobie na wiele uproszczeń, sprawiających później, że nie bardzo chciało się do tego tytułu wracać. Być może wynikało to z faktu, że pierwotnie miała to być gra mobilna. W przypadku Realpolitiks II jednak sprawa jest jasna – to przede wszystkim produkcja pecetowa i tym razem nie ma mowy o podobnych zabiegach, jak zapewniają autorzy.

Choć podstawy rozgrywki i humor pozostaną na swoich miejscach, w Realpolitiks II pojawią się zupełnie przeprojektowane systemy gospodarki, militariów i dyplomacji. Z jednej strony prowadzenie państwa będzie trudniejsze, z drugiej – otrzymamy więcej swobody pod tym względem. Będziemy mieć zatem nie tylko taki kraj, jaki potrafimy zrobić, ale przede wszystkim taki, jaki chcemy zrobić.

Do naszej dyspozycji oddanych zostanie 216 państw: od Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Rosji, Egiptu czy Chin, przez Polskę, po Kiribati i Sealandię. Będziemy mogli stanąć na jego czele i podejmując odpowiednie decyzje w poszczególnych obszarach, uczynić z niego supermocarstwo (lub nie – jeśli taka jest nasza wola). Oczywiście po drodze będziemy musieli poradzić sobie także z niespodziewanymi sytuacjami, jak wojny, katastrofy czy epidemie.

Czy ruszy ci Realpolitiks II? Sprawdź wymagania

Strategie – szczególnie tego rodzaju – nie kojarzą się ze szczególnie dużym obciążeniem komputera, ale to nie znaczy, że Realpolitiks II ruszy na czymkolwiek. Tak konkretnie przedstawiają się wymagania sprzętowe…

Wymagania minimalne:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 7

Procesor: dwurdzeniowy układ 3,2 GHz

Karta graficzna: GeForce GTX 660 lub Radeon R7 370

Pamięć: 4 GB RAM i 8 GB na dysku

Wymagania zalecane:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: czterordzeniowy układ 3,2 GHz

Karta graficzna: GeForce GTX 970 lub Radeon RX 580

Pamięć: 8 GB RAM i 8 GB na dysku

I jak? Czy wasze pecety poradzą sobie z tym tytułem? Jeśli tak, to wiedzcie, że…

Premiera gry Realpolitiks II jeszcze w tym roku

Konkretnie rynkowy debiut gry Realpolitiks II został zaplanowany na tegoroczną jesień. Jeśli nie chcecie, żeby wam umknął, już teraz możecie dodać ten tytuł do swojej listy życzeń na Steamie.

