RTS to gatunek kojarzący się z komputerami, ale w tym przypadku pecetowcy na swoją wersję musieli czekać aż 16 lat. Dobrze jednak, że się doczekali, bo Kingdom Under Fire: The Crusaders to kawał solidnej strategii.

Kingdom Under Fire: The Crusaders dociera na pecety

Gra Kingdom Under Fire: The Crusaders zadebiutowała w 2004 roku – wyłącznie na pierwszym Xboksie – i okazała się bardzo dobrą strategią. Połączenie RTS-owego planowania z walką rodem z hack’n’slashów przypadło do gustu zarówno recenzentom, jak i samym graczom. I choć wydawała się stworzona z myślą o pecetach, na to, by wreszcie na nie dotarła, musieliśmy czekać aż 16 lat.

W piątek wreszcie gra Kingdom Under Fire: The Crusaders zadebiutowała na Steamie. Twórcy dostosowali ją do sterowania za pomocą klawiatury i myszki, poprawili nieco oprawę wizualną i zadbali o dobry soundtrack. Zupełnie nie dziwi, że produkcja od razu skradła serca miłośników strategii: jak na razie 95 proc. recenzji jest pozytywnych.

Zobacz najnowszy zwiastun Kingdom Under Fire: The Crusaders na PC

Jeśli po raz pierwszy słyszycie o tym tytule, to spieszymy z kompletem podstawowych informacji. Kingdom Under Fire: The Crusaders przenosi nas do (inspirowanego średniowieczem) świata fantasy i pozwala przejąc kontrolę nad armią i wziąć udział w niezliczenie wielu bitwach, by z powodzeniem przejść 4 kampanie. Walka niczym w rasowym hack’n’slashu, konieczność ciągłego dostosowywania się do zmieniającego się pola bitwy i nieustanny rozwój postaci to jedne z kluczowych cech tej produkcji.

Na pewno nie jest to gra dla osób, dla których grafika jest najważniejsza. Jeśli jednak lubicie strategie wymagające taktycznego podejścia i szybkiego reagowania, to Kingdom Under Fire: The Crusaders może się wam spodobać. Na Steamie możecie ją kupić za 70 złotych bez grosza.

