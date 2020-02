Być może niektórzy pamiętają, iż Dying Light debiutował 27 stycznia 2015 roku. Będąc zatem precyzyjnym wypada zauważyć, że świętowanie 5. urodzin nieco się opóźniło. Nikt z posiadaczy gry nie powinien jednak z tego powodu narzekać.

A gdyby znalazł się ktoś nie mający jeszcze styczności z Dying Light, na Steam trwa teraz darmowy weekend - do 23 lutego do godziny 19:00 czasu polskiego. Dzięki niemu grę można sprawdzać bez wydawania pieniędzy. Chyba, że się spodoba, ale wtedy z pomocą przyjdą rabaty - 60% na edycję standardową oraz 67% na Enhanced Edition.

There's no better time to experience Harran than right now! It's free weekend on Steam and there's plenty infected for everyone \o/ pic.twitter.com/Oviu8t3nAJ