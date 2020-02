Obudowy Ta obudowa to marzenie osób składających komputer chłodzony cieczą (ale tania nie jest) 2020-02-04 opublikowano przez Paweł Maziarz w dniu

Marzenie entuzjastów, składających komputer chłodzony cieczą – tak najkrócej można opisać obudowę EK-Quantum InWin 909EK. Nowy model powstał we współpracy firm In Win i EK Water Blocks, co gwarantuje funkcjonalność i bardzo dobrą jakość wykonania. Niestety, ma on też swoją cenę.