Modele MAG Forge 100R, MAG Forge 100M oraz MAG Forge 101M bazują na tym samym szkielecie, ale różnią się wentylacją. Sprzęt zainteresuje graczy szukających efektownej i niedrogiej obudowy.

Firma MSI czuje się coraz pewniej na rynku obudów. Po modelach MPG Sekira 500 dla wymagających graczy, producent przygotował tańsze modele z serii MAG Forge 100. Czym wyróżniają się nowe konstrukcje?

MSI MAG Forge 100 – ma być efektownie i przewiewnie

Obudowy MAG Forge 100R, MAG Forge 100M oraz MAG Forge 101M to bliźniacze konstrukcje, które wyróżniają się efektowną stylistyką. Uwagę zwraca agresywny design i panel boczny z hartowanego szkła. Wbrew panującej modzie na mocno zabudowane przody obudów, front MAG Forge wykonano głównie z siatki mesh. Pozwala to na skuteczną wentylację wnętrza obudowy i utrzymanie niskich temperatur nawet bardzo wydajnych podzespołów.

Nowe modele opierają się na tym samym szkielecie. W środku zmieści się konfiguracja z płytą główną ATX i mocnymi kartami graficznymi – specyfikacja dopuszcza modele o długości do 330 mm. Producent przewidział też trzy zatoki na dyski 2,5 cala i dwie dla 2,5/3,5 cala. Zasilacz montowany jest na dole w tzw. piwnicy.

Różnice sprowadzają się do zainstalowanego chłodzenia. W modelu 100R zastosowano dwa wentylatory z podświetleniem ARGB i jeden bez podświetlenia, w modelu 100M dwa wentylatory z podświetleniem RGB oraz jeden niepodświetlany, a w 101M najlepszą konfigurację - cztery wentylatory RGB. Do każdej obudowy producent dorzuca 6-kanałowy kontroler RGB (ARGB w przypadku modelu 100R). Daje on możliwość instalacji i sterowania dodatkowymi elementami podświetlenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

MSI MAG Forge 100 – producent kusi cenami i promocją

Model MSI MAG Forge 100M MSI MAG Forge 100R MSI MAG Forge 101M Typ Midi Tower Midi Tower Midi Tower Panel I/O » 2x USB 3.0

» 2x audio

» przycisk do sterowania podświetleniem » 2x USB 3.0

» 2x audio

» przycisk do sterowania podświetleniem » 2x USB 3.0

» 2x audio

» przycisk do sterowania podświetleniem Obsługiwane płyty główne » mini-ITX

» mATX

» ATX » mini-ITX

» mATX

» ATX » mini-ITX

» mATX

» ATX Zatoki zewnętrzne brak brak brak Zatoki wewnętrzne » 3x 2,5 cala

» 2x 2,5/3,5 cala » 3x 2,5 cala

» 2x 2,5/3,5 cala » 3x 2,5 cala

» 2x 2,5/3,5 cala Miejsca dla kart rozszerzeń 7x 330 mm 7x 330 mm 7x 330 mm Miejsce na zasilacz 160 mm (200 mm po zdemontowaniu koszyka na dyski 2,5 cala) 160 mm (200 mm po zdemontowaniu koszyka na dyski 2,5 cala) 160 mm (200 mm po zdemontowaniu koszyka na dyski 2,5 cala) Miejsce na chłodzenie CPU 160 mm 160 mm 160 mm Miejsca na wentylatory » przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm

» góra: 2x 120 mm

» tył: 1x 120 mm » przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm

» góra: 2x 120 mm

» tył: 1x 120 mm » przód: 3x 120 mm lub 2x 140 mm

» góra: 2x 120 mm

» tył: 1x 120 mm Zainstalowane wentylatory » przód: 2x 120 mm RGB

» tył: 1x 120 mm » przód: 2x 120 mm ARGB

» tył: 1x 120 mm » przód: 3x 120 mm RGB

» tył: 1x 120 mm Dodatkowe » panel boczny z hartowanego szkła (4 mm)

» magnetyczny filtr przeciwkurzowy na górze obudowy

» filtr przeciwkurzowy zasilacza

» 6-kanałowy kontroler RGB » panel boczny z hartowanego szkła (4 mm)

» magnetyczny filtr przeciwkurzowy na górze obudowy

» filtr przeciwkurzowy zasilacza

» 6-kanałowy kontroler ARGB » panel boczny z hartowanego szkła (4 mm)

» magnetyczny filtr przeciwkurzowy na górze obudowy

» filtr przeciwkurzowy zasilacza

» 6-kanałowy kontroler RGB Wymiary / waga 421 x 210 x 499 mm / 5,6 kg 421 x 210 x 499 mm / 5,6 kg 421 x 210 x 499 mm / 5,6 kg

Obudowy MSI MAG Forge 100 zaliczają się do tańszych modeli - sugerowane ceny detaliczne to odpowiednio

MSI MAG Forge 100R – 239 złotych

MSI MAG Forge 100M – 199 złotych

MSI MAG Forge 101M – 249 złotych

Warto dodać, że przy zakupie nowych obudów MSI można skorzystać z promocji producenta. Klienci mogą wybrać myszkę z podkładką lub zaryzykować i wziąć udział w losowaniu mistycznych zestawów gadżetów lub gamingowego fotelu od MSI. Szczegóły znajdziecie na tej stronie.

Źródło: MSI

Warto również zobaczyć: