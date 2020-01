Smartfony z logo OnePlus mogą pochwalić się wieloma atutami, producent szczególnie dba między innymi o stosowane w nich ekrany. Jeśli coś się w tej kwestii zmieni, to wygląda na to, że tylko na lepsze.

OnePlus stawia na ekrany o wysokiej częstotliwości odświeżania

Producent zapowiadał na dziś ujawnienie ciekawych informacji dotyczących właśnie stosowanych przez siebie ekranów. Materiały promujące nie trafiły jeszcze na portale społecznościowe, ale Pete Lau omówił najważniejsze kwestie na konferencji prasowej. CEO OnePlus stwierdził, iż przeprowadzono dogłębne prace badawczo-rozwojowe w zakresie ekranów 120 Hz, które już wkrótce pojawią się w smartfonach chińskiego producenta.

To nie jedyna kwestia, którą trzeba odnotować. Rozwiązania chińskiego producenta mają, przynajmniej wedle zapewnień, przewyższać propozycje konkurencji i stanowić podstawę „nowej generacji wrażeń ekranowych”, głównie za sprawą częstotliwości próbkowania dotyku na poziomie 240 Hz. Jeszcze lepiej powinno być jednak z wrażeniami wzrokowymi. Poza częstotliwością odświeżania 120 Hz mówimy tu technologii OLED, rozdzielczości Quad HD+, dokładnym odwzorowaniu kolorów, funkcji MEMC (Motion Estimation / Motion Compesation) i najwyższej jasności maksymalnej w świecie smartfonów z systemem Android regulowanej przez nowy czujnik oświetlenia.

OnePlus jako jeden z pierwszych producentów zaczął mocniej stawiać na wyższe częstotliwości odświeżania ekranów. Podczas omawianego spotkania padła informacja, iż na OnePlus przypada obecnie około 77% sprzedaży smartfonów z częstotliwością odświeżania ekranu 90 Hz (na rynku chińskim).

To co najlepsze powinniśmy zobaczyć w OnePlus 8 Pro

Wszystko wskazuje na to, że to co najlepsze powinniśmy zobaczyć w OnePlus 8 Pro, flagowym smartfonie chińskiego producenta na ten rok. Jego premiera spodziewana jest w drugim kwartale.

W najprawdopodobniej debiutującym jednocześnie OnePlus 8 może pojawić się już nieco mniej zaawansowany ekran, chociażby o niższej rozdzielczości. Jeśli przygotowany zostanie również pojawiający się w przeciekach OnePlus 8 Lite, to raczej będzie on mocniej odstawał od wymienionej dwójki.

Cenicie sobie wysoką częstotliwość odświeżania ekranu w smartfonach czy jest to dla Was raczej mniej istotna kwestia?

Źródło: OnePlus

