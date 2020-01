Smartfony OnePlus Concept One wygląda fenomenalnie - nie tylko z racji znikającego aparatu 2020-01-07 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Możliwości fotograficzne smartfonów wciąż rosną, ale wyeksponowane obiektywy z reguły nie dodają im uroku. OnePlus Concept One rozwiązuje ten problem i tym samym wnosi powiew świeżości do tego sektora urządzeń. A w zasadzie może wnieść w przyszłości.

Aparaty w OnePlus Concept One pojawiają się tylko kiedy są potrzebne

Kilka dni temu pisaliśmy, iż OnePlus przygotowuje się do zapowiedzi bardzo ciekawego smartfona. Tak jak sugerowano, na targach CES 2020 pokazany został OnePlus Concept One - smartfon ze znikającym aparatem.

Aby osiągnąć taki efekt wykorzystano tutaj szkło elektrochromatyczne. Producent twierdzi, że problemem była przede wszystkim niewielka grubość całości. Zastosowano aż 5 szklanych warstw (w tym tę kluczową odpowiadającą za zmianę barwy), ale ich grubość to jedynie 0,35 mm. Aby szkło przeszło z czerni do przejrzystości wystarczyć ma 0,7 sekundy, mniej niż aplikacja aparatu potrzebuje do uzyskania pełnej gotowości. Co więcej, rozwiązanie to prawie nie zużywa energii. Chociaż nie pozostaje tu nic innego jak wierzyć (lub nie) słowom producenta.

Przy projektowaniu OnePlus Concept One Chińczycy współpracowali (nie pierwszy raz zresztą) z firmą McLaren, która wykorzystuje podobne rozwiązania w swoich sportowych samochodach (jest ono stosowane też np. w samolotach). Tam jest to jednak już łatwiejsze, miniaturyzacja smartfonów znacznie utrudnia cały proces. Nawiązaniem do aut McLarena jest również skórzane wykończenie obudowy smartfona.

Kiedy zadebiutuje OnePlus Concept One? Niestety póki co to tylko wizja przyszłości

Jeśli jesteście w gronie tych, którym OnePlus Concept One wpadł w oko to niestety nie mamy dobrych wieści. Producent nie ukrywa, iż jest to tylko wizja przyszłości, koncept, którego masowa produkcja nie jest planowana.

Pozostaje mieć nadzieję, że idea spotka się z ciepłym przyjęciem, a jej wdrożenie na masową skalę stanie się możliwe. Być może wtedy OnePlus pokusi się o to w innym w sowich przyszłych smartfonach.

Źródło: OnePlus

