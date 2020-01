Smartfony OnePlus chce poprawić żywotności baterii i uzależnić ładowanie od snu użytkowników 2020-01-09 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Chociaż co jakiś czas pojawiają się informacje o pracach nad rewolucyjnymi bateriami do smartfonów, póki użytkownicy czerpią więcej korzyści z nowych rozwiązań w kwestii ich ładowania. Kolejny pomysł wciela w życie OnePlus.

OnePlus wprowadza funkcję Optimized Charging

Chiński producent z jednej strony opiera się przed implementowaniem opcji bezprzewodowego ładowania, z drugiej chwali się szybkim ładowaniem Warp Charge (a wcześniej Dash Charge). Tym razem postanowił skupić się na funkcji określanej jako Optimized Charging. Co ciekawe, w powinien sposób ma ona spowalniać proces ładowania, ale tylko wtedy gdy nie będzie przeszkadzało to użytkownikowi.

Na czym dokładnie polegać ma to rozwiązanie? Smartfon ma uwzględniać sen swojego właściciela i od niego uzależniać przebieg procesu ładowania. Bateria ma zostać napełniona do 80%. Uzupełnianie brakujących 20% będzie rozpoczynało się na około 100 minut przed codzienną porą budzenia. Chodzi o to, aby unikać sytuacji, w której smartfon z pełną baterią pozostaje przez kilka godzin podłączony do zasilania, co zdarza się często w sytuacji gdy ładowanie odbywa się w nocy. Celem Optimized Charging jest wydłużenie żywotności baterii. Sama idea nie jest czymś rewolucyjnym i można spotkać ją już na rynku mobilnym, chociaż trudno nazywać ją też standardem. Apple wcieliło coś niemal identycznego wraz z iOS 13.

Jak włączyć Optimized Charging?

Obecnie funkcja Optimized Charging testowana jest na smartfonach OnePlus 7 i OnePlus 7 Pro, wprowadzono ją w ramach najnowszej wersji (beta) Oxygen OS. Aktywacji można dokonać w ustawieniach, w zakładce Bateria. Po takim kroku ikona baterii zostanie odpowiednio oznaczona. W przypadku chęci normalnego, szybkiego naładowania baterii do pełna można skorzystać z polecenia na rozwijalnym powiadomieniu.

Do jak najlepszego działania funkcja musi zebrać sporo danych (na temat codziennej rutyny, wydarzeń z kalendarza), producent zapewnia, że będą one przechowywane wyłącznie na urządzeniu.

