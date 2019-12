Aplikacje mobilne Chcesz zacząć korzystać z Messengera? Musisz założyć konto na Facebooku 2019-12-27 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Jakiś czas temu komunikator Messenger zyskał sporą niezależność. Wygląda jednak na to, że znów zdecydowano się mocno zintegrować go z Facebookiem. I zapewne nie wszystkim się to spodoba.

Messenger nie działa już bez konta na Facebooku

Regulamin został zmieniony bez większego rozgłosu. Chcący zacząć przygodę z komunikatorem Messenger napotykają obecnie na niespodziankę. Jak informuje stosowny komunikat w Centrum pomocy Facebooka, aby korzystać z Messengera trzeba utworzyć konto na Facebooku.

Rzecznik prasowy Facebooka wyjaśnił redakcji VentureBeat powody takiego stanu rzeczy. Jak stwierdził, zauważono, że zdecydowana większość osób korzystających z komunikatora i tak loguje się przez Facebooka i wszystko ma na celu uproszczenie tego procesu. Jak zawsze mamy zatem do czynienia z troską o dobro i wygodę użytkowników.

Zmiana zasad po kilku latach

Messenger został udostępniony dla osób bez konta na portalu w 2015 roku. Wprowadzono wtedy opcję logowania za pomocą numeru telefonu.

Niektóre źródła twierdzą, iż jest to jeden z kroków na drodze do obranego celu. Nie jest tajemnicą, iż Facebook chce zintegrować ze sobą należące do niego komunikatory. Tak jest ich kilka. To nie tylko Messenger, ale również WhatsApp i Instagram. Nie chodzi o połączenie ich w jeden produkt, ale o zunifikowanie infrastruktury technicznej. Temat może być nagłaśniany już w przyszłym roku, zapewne często poruszana będzie przy nim kwestia bezpieczeństwa danych użytkowników.

Masz już Messengera? Nie musisz zakładać konta na Facebooku

Wszystko wymaga jeszcze jednej wzmianki. Wprowadzone zmiany nie będą działały wstecz. Oznacza to, że nie dotyczą osób, które wcześniej rozpoczęły korzystanie z Messengera. W takim przypadku nie trzeba zakładać konta na Facebooku.

Źródło: Facebook, engadget

Warto zobaczyć również: