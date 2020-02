Facebook został zhakowany ...na Twitterze

Profil Facebooka na Twitterze obserwuje ponad 13 milionów osób. Niemałe musiało być zdziwienie sporej części z nich, kiedy na stronie głównej masowo zaczęły pojawiać się wpisy o tym, że konto zostało zhakowane przez osobę lub osoby z hakerskiego kolektywu OurMine (dla którego nie jest to pierwsze tego typu udane włamanie). Taki post został opublikowany w nocy z 7 na 8 lutego 2020 roku.

Powyżej widzisz screena, ale po samym wpisie nie został ślad na twitterowym profilu Facebooka. We wiadomości przesłanej agencji Reuters, przedstawiciel Twittera potwierdził jednak, że faktycznie doszło do włamania i że pomógł gigantowi na „F” w przywróceniu dostępu. Samej sprawy pod dywan nie zamiata też ten ostatni, o czym najlepiej świadczy ten post, opublikowany chwilę po rozwiązaniu problemu:

Some of our corporate social accounts were briefly hacked but we have secured and restored access