W Stanach Zjednoczonych, gdzie Microsoft Teams ma całkiem sporą grupę użytkowników, był to poniedziałkowy poranek. Pracownicy poprzychodzili do biur, powłączali komputery i próbowali połączyć się ze wspomnianą usługą. Nieskutecznie – na ekranach już po chwili pojawiały się komunikaty, że niemożliwe jest nawiązanie połączenia HTTPS z serwerami Microsoftu. Krótko mówiąc: aplikacja nie działała.

Jak się okazuje, problem wynikał z niedopatrzenia. Odpowiedzialny za to dział Microsoftu zapomniał o konieczności odnowienia uwierzytelniającego certyfikatu SSL, a niemożliwość nawiązania bezpiecznego połączenia równa się w tym przypadku brakiem możliwości nawiązania jakiejkolwiek łączności. Rozwiązanie problemu nadeszło po dwóch godzinach, ale niektórzy musieli poczekać nieco dłużej.

We've determined that an authentication certificate has expired causing, users to have issues using the service. We're developing a fix to apply a new certificate to the service which will remediate impact. Further updates can be found under TM202916 in the admin center.