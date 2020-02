Nowa ikona, odświeżona aplikacja mobilna i – przede wszystkim – nowe funkcje. Oto jak Mapy Google zmieniają się dla nas z okazji swoich 15. urodzin.

Mapy Google mają już 15 lat

Choć niektórym może być w to trudno uwierzyć, Mapy Google towarzyszą nam już od 15 lat (no właściwie nam, Polakom, trzy lata krócej). Gigant z Mountain View postanowił uczcić tę rocznicę i przedstawił nową ikonkę, przeprojektowaną aplikację na smartfony oraz kilka nowych funkcji, dzięki którym korzystanie z nawigacji, jak i odnajdywanie interesujących nas punktów na mapie ma być wygodniejsze i przyjemniejsze.

To, co widzicie powyżej, to właśnie nowe logo Google Maps – graficzka ze skrzyżowaniem została zastąpiona uproszczonym znakiem pinezki, znacznie lepiej pasującym do innych aplikacji amerykańskiego producenta.

Kalendarium Google Maps

08 lutego 2005 – uruchomienie Map Google

29 maja 2007 – uruchomienie Google Street View

12 maja 2008 – uruchomienie Map Google w Polsce

28 października 2009 – uruchomienie nawigacji w Mapach na telefonie

4 października 2010 – Google Street View na 7 kontynentach

22 marca 2012 – uruchomienie Google Street View w Polsce

24 maja 2013 – dodanie wskazówek rowerowych na polskich Mapach

28 października 2014 – uruchomienie funkcji Transport publiczny w Polsce

20 stycznia 2015 – uruchomienie planowania podróży pociągiem w Mapach Google

10 listopada 2015 – uruchomienie trybu offline w Mapach Google

8 sierpnia 2019 – uruchomienie Live View, Rezerwacji i Osi czasu w Mapach Google

2 października 2019 – dodanie trybu incognito w Mapach Google

4 listopada 2019 – dodanie technologii zamiany tekstu na mowę w Mapach Google

Co nowego w Mapach Google?

Nie oszukujmy się jednak – ikonka nie odgrywa istotniejszej roli. Najważniejsze jest to jak wygląda i działa sama aplikacja, a w tym temacie również co nieco się zmienia z okazji piętnastych urodzin Map Google. Przede wszystkim na dole pojawiły się dwie dodatkowe zakładki, ułatwiające dodawanie treści (Opublikuj) i otrzymywanie spersonalizowanych aktualizacji (Najnowsze). Karta „dla ciebie” zmienia się zaś w „Zapisane”.

Dodatkowe zakładki stanowią wyraźny znak, ze Google zamierza coraz mocniej stawiać na treści przesyłane przez samych użytkowników. Z tym też wiąże się pierwsza nowa funkcja: możliwość informowania innych osób o temperaturze w danym pojeździe komunikacji miejskiej czy jego przystosowaniu do wózków inwalidzkich (i nie tylko).

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Druga istotna zmiana zawita do funkcji Live View, bazującej na rzeczywistości rozszerzonej. Teraz będzie ona miała znacznie lżejszy wariant dodatkowy – pokaże w nim tylko lokalizację miejsca docelowego, bez uruchamia trójwymiarowego trybu nawigacji. Jedna i druga nowinka pojawią się w Mapach Google już w przyszłym miesiącu.

Źródło: Google, The Verge

