Fibaro obiecuje prawdziwy smart home z centralą Home Center 3

Sercem inteligentnego domu jest centrala. Firma Fibaro wykorzystała targi CES 2020, by zaprezentować swój najnowszy, zaawansowany model o nazwie Home Center 3. Dlaczego spoglądamy na niego z entuzjazmem?

Fibaro Home Center 3 – jeden do wszystkich

Fibaro Home Center 3 to centrala smart home, którą bez zawahania można nazwać uniwersalną. A to dlatego, że obsługuje nie tylko protokół Z-Wave, ale też ZigBee, Nice oraz Wi-Fi, a więc także setki urządzeń wykorzystujących taką właśnie łączność. Możliwość przewodowego lub bezprzewodowego połączenia z Internetem, wydajne podzespoły i zaawansowane rozwiązania związane z bezpieczeństwem to kolejne cechy charakterystyczne, jakie producent podał podczas prezentacji na targach CES 2020.

Nie rzuca się w oczy, ale wygląda ładnie. To ważne, jednak bezsprzecznie istotniejsze jest to, co znajduje się we wnętrzu tej centrali, przygotowanej na dziesiąte urodziny Fibaro. Siedzi tam konkretnie czterordzeniowy procesor ARM Cortex A53, któremu towarzyszą 2 GB pamięci RAM i 8 GB pamięci na pliki. Dzięki temu Home Center 3 ma sprawnie działać, obsługę zaś ułatwiają: intuicyjny konfigurator, interfejs w języku polskim i rozmaite scenariusze do wyboru lub zaprogramowania.

Wydajność, kompatybilność, bezpieczeństwo i prostota

Wydajne komponenty i zgodność z najpopularniejszymi standardami mają też sprawiać, że Fibaro Home Center 3 będzie sprzętem na lata. Przez cały ten czas mamy czuć się w swoich domach bezpiecznie – Kaspersky i inni partnerzy zadbali o rozwiązania, chroniące system smart home przed cyberatakami i awariami, między innymi poprzez zapory, szyfrowanie i (podwójny) backup.

Home Center 3 ma o 50 proc. większy zasięg, 2 razy więcej pamięci i 4 razy większą pojemność niż „dwójka”. Jest kompatybilny nie tylko z gadżetami Fibaro, ale też Philips, Sonos, Yamaha, D-Link czy Netatmo, a także pracuje z Asystentem Google i Alexą Amazona. Do wygodnego zarządzania zamkami, temperaturą, multimediami, monitoringiem czy oświetleniem wystarczy smartfon z jedną aplikacją.

