Gadżety Twój prywatny BB-8 - Samsung pokazał robota Ballie 2020-01-07 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

Fajna rzecz! Ta kulka, którą widzicie powyżej, to Ballie – nowy robot chętny do pomocy przy codziennych zadaniach w mieszkaniu. Samsung pochwalił się nim podczas targów CES 2020.

Samsung Ballie podąża za swoim użytkownikiem i ogarnia sprawy, gdy tego nie ma w domu

Ballie to robot z gatunku codziennych towarzyszy, a przynajmniej tak opisał go HS Kim, stojący na czele zespołu Samsunga zajmującego się elektroniką użytkową. W trakcie prezentacji na targach CES 2020 poznaliśmy nie tylko jego wygląd, ale też kilka potencjalnych zastosowań, u podstawy których stoi sztuczna inteligencja.

Tych ostatnich – okazuje się – Samsung Ballie ma niemało. Z jednej strony na przykład robot może pełnić funkcję ochroniarza, patrolując dom i przesyłając wideo na żywo. Nie przeszkadza mu też rola asystenta fitness, a do tego może przyjmować polecenia i sterować urządzeniami smart home: włączać telewizor, aktywować odkurzacz czy oświecać lampy. Wiele zadań realizuje zupełnie automatycznie, obserwując i rozumiejąc otoczenie.

Inteligentny robot, który ci pomoże i który cię odciąży ...jak już kiedyś ujrzy światło dzienne

Ballie toczy się za swoim użytkownikiem, pozwalając mu koncentrować się na tym, co ważne, ale też będąc w gotowości i reagując na jego potrzeby. I gdy właśnie jest potrzebny, wystarczy wyciągnąć do niego dłoń lub się do niego odezwać. Nie wiadomo niestety, kiedy robot ujrzy światło dzienne, ale gdy patrzy się na ten film poniżej, to chciałoby się, by doszło do tego jak najprędzej…

…A może wcale nie? Jakie jest wasze podejście do tego tematu – podoba wam się tego typu koncepcja czy raczej przeraża was wizja inteligentnych robotów domowych? A może jeszcze inaczej – nie wierzycie w to, że jej urzeczywistnienie może się udać albo też kompletnie nie widzicie powodu, by w ogóle próbować? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Samsung, The Verge, Digital Trends

Zobacz również te zapowiedzi Samsunga z CES 2020: