Gadżety Jeden Klucz do otwierania wszystkich Zamków 2020-01-07 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

Marzyliście kiedyś o tym, by mieć jeden klucz, który otwiera wszystkie zamki? A co jeśli powiemy wam, że w 2020 roku będziecie mogli spełnić swoje marzenie? W porządku – nie do końca, ale Inteligentny Zamek i Klucze Netatmo opierają się na tej właśnie koncepcji.

Inteligenty Zamek i Klucze – smart home według Netatmo

Wystarczy ci jeden Inteligentny Klucz Netatmo, by otworzyć wszystkie swoje drzwi, a przynajmniej wszystkie, w których zainstalowany zostanie Inteligentny Zamek tego producenta. Najnowsze rozwiązania z kategorii smart home zaprezentował on podczas trwających właśnie targów CES 2020.

Sekret polega na tym, że jeden Klucz możesz przypisać do kilku Zamków: na przykład w drzwiach do domu, bramy garażowej i drzwiach do biura – krótko mówiąc: koniec z noszeniem ciężkiego i niewygodnego pęku. Dla ścisłości: do otworzenia drzwi właściwie wystarczy ci sam telefon. Warto też wspomnieć o możliwości wysyłania zaproszeń na smartfony znajomych – wówczas nie potrzebują oni kluczy, by dostać się do środka (nie trzeba więc zostawiać ich na przykład pod wycieraczką).

A co z bezpieczeństwem? Producent je gwarantuje

Wygoda wygodą, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo. Istotne jest to, że Inteligentny Zamek Netatmo nie jest połączony z Internetem – wszystkie dane są przechowywane lokalnie, a do komunikacji z Kluczem wykorzystywane są technologie Bluetooth i NFC.

Gdybyś zgubił lub zgubiła Klucze, możesz dezaktywować je za pomocą smartfona, będąc w pobliżu Zamka. Korzystając z tej samej aplikacji (Netatmo Security) sprawdzisz, czy ktoś nie próbował się włamać (bo gadżet rejestruje takie próby). Wreszcie warto też wspomnieć o tym, że akcesorium otrzymało certyfikaty A2P, BZ+ i SKG – jest odporne na włamania fizyczne i cyfrowe.

Co jeszcze warto wiedzieć? Że w zestawie z Zamkiem znajdują się 3 klucze (a kolejne można w razie czego dokupić osobno), że bateria zapewnia do dwóch lat działania, że akcesorium jest kompatybilne z Apple HomeKit oraz że do korzystania z niego nie jest konieczne opłacanie jakiegokolwiek abonamentu.

Źródło: Netatmo

Zobacz również inne newsy z targów CES 2020: