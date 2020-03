Gadżety Zmiany na plus! Fitbit Charge 4 to świetna aktualizacja wyśmienitej opaski z dnia 2020-03-31

Wygląda zupełnie jak „trójka”, ale jest znacznie lepiej wyposażona niż jej starsza siostra. Opaska Fitbit Charge 4 ujrzała światło dzienne i wielu osobom może się spodobać to, co zobaczą. Przede wszystkim to maleństwo wreszcie pozwoli uniezależnić się od smartfona!

Pod względem stylistyki opaski fitness tego producenta zawsze reprezentowały wysoki poziom, więc z przyjemnością przywitaliśmy wieści, że Fitbit Charge 4 będzie wyglądać tak jak jej poprzedniczka. Oczywiście zwykła kopia byłaby bez sensu, dlatego Kalifornijczycy postarali się o nowinki i zmiany, których na pierwszy rzut oka nie widać, ale które skutecznie zwiększają nasze zainteresowanie. Fitbit Charge 4 ma wbudowany GPS. Czym jeszcze różni się od Charge 3? Przede wszystkim Fitbit Charge 4 ma wbudowany GPS – wreszcie więc nie będziemy musieli opierać się na module ze smartfona. Jeśli będziemy chcieli, to na wycieczki czy treningi będziemy mogli wybrać się bez komórki – opaska sama zmierzy nasze tempo i dystans, a następnie pokaże nam szczegółowe podsumowanie. Kolejną nowością jest funkcja Active Zone Minutes, mająca pomóc nam zrozumieć różne formy aktywności i to, jak przyczyniają się one do poprawy ogólnego stanu zdrowia. „Inteligentny budzik”, wykorzystujący uczenie maszynowe, aby budzić nas w optymalnym momencie, sensor SpO2 oraz aplikacja Spotify, dzięki której będziemy kontrolować muzykę z poziomu nadgarstka to następne nowości na liście. Wreszcie standardem stanie się też moduł NFC pozwalający na realizację transakcji przez Fitbit Pay („trójka” też to oferowała, ale wyłącznie w wersji Special Edition). Co jeszcze zaoferuje inteligentna opaska fitness Fitbit Charge 4? Fitbit Charge 4 będzie też naturalnie precyzyjnie monitorować naszą aktywność – niezależnie od tego, czy biegamy, jeździmy na rowerze, ćwiczymy jogę lub na siłowni albo też pływamy (bo – tak – jest wodoodporna, na głębokość do 50 m). Przypomnienia o ruchu, śledzenie snu, całodobowe mierzenie pulsu, stoper i minutnik, kalendarz oraz powiadomienia ze smartfona uzupełniają listę funkcji tej opaski, która według producenta wytrzyma 7 dni na jednym ładowaniu. A ile przyjdzie nam za nią zapłacić? Cena Fitbit Charge 4 wynosi 149,95 euro. Aktualnie przyjmowane są zamówienia przedpremierowe, a rynkowy debiut odbędzie się 13 kwietnia. Źródło: Fitbit, The Verge, informacja własna Czytaj dalej o gadżetach wearables: To nie smartwatch - to smartfon na nadgarstek! Z dwoma aparatami

A jeśli nie Xiaomi Mi Band? To może tania opaska Realme Band

Oppo Watch to tańsza, ładna i funkcjonalna alternatywa dla zegarka Apple