Premiera smartfonów Galaxy S20 od Samsunga podsyca emocje każdego entuzjasty mobilnej fotografii. Na czele innowacji znajdziemy matrycę 108 Mpix ze 100-krotnym powiększeniem Space Zoom i wideonagrywaniem 8K, którą zarezerwowano dla wersji Ultra.

Samsung Galaxy S20 Ultra – flagowiec bez kompromisów

Szybki rzut oka na specyfikację najmocniejszej wersji smartfona z linii S pozwala jednoznacznie stwierdzić, z jakim urządzeniem mamy do czynienia. Galaxy S20 Ultra to sprzęt bezkompromisowy, skierowany do najbardziej wymagających użytkowników i maniaków najnowszych technologii. Tym razem Samsung postawił na udoskonalenie praktyczne każdej funkcji, rozpoczynając od niemalże potrojenia rozmiaru matrycy, a kończąc na łączności 5G z bezprzewodową transmisją danych porównywalną do szybkich łączy kablowych.

Na pokładzie Samsunga S20 Ultra znajdziemy także mocną baterię o wydajności 5000 mAh, wbudowaną pamięć do 128 GB oraz slot na karty microSD kompatybilny z nośnikami o pojemności nawet 1 TB. Nowością jest fabrycznie wbudowana platforma Knox dedykowana mobilnym nowinkom technicznym od Samsunga. W skrócie są to wielopoziomowe mechanizmy zabezpieczeń przed złośliwym oprogramowaniem czy kradzieżą danych, stworzone z myślą o efektywnej pracy i rozwoju biznesu.

Najnowocześniejszy zoom w historii Samsunga

Na oddzielny akapit zasługuje zjawiskowy aparat. Samsung Galaxy S20 Ultra ma aż pięć modułów fotograficznych z sensorem głównym 108 Mpix oraz dodatkowy obiektyw z matrycą 40 Mpix, który jest umieszczony na froncie. W praktyce oznacza to, że zarówno panoramy, jak i selfie imponują liczbą pikseli, umożliwiając wygodne kadrowanie bez utraty jakości zdjęcia. Prawie trzy razy większa matryca w stosunku do S10 oferuje znacznie lepsze rezultaty podczas fotografowania w trudnym oświetleniu – zdjęcia klubowe czy te wykonane po zmroku są naturalniejsze, pozbawione niekorzystnych rozmyć i mają wprost fenomenalne przejścia tonalne.

Samsung S20 Ultra to absolutny mistrz powiększenia – poza 10-krotnym zoomem optycznym do dyspozycji mamy aż 100-krotne powiększenie Space Zoom! W tym miejscu wypada pochwalić inżynierów Samsunga za pełne wykorzystanie 108-megapikselowej matrycy. Mimo tak potężnych zbliżeń nawet drobne detale zdjęcia zachowują wzorową szczegółowość. Amatorzy filmowania również nie mają powodów do narzekań. Ośmiordzeniowiec z AI radzi sobie z nagrywaniem 8K, stabilizując ruch kamery dzięki systemowi Super Steady. W rezultacie zyskamy dodatkowe piksele i ostrość podczas dynamicznych ujęć.

Samsung Galaxy S20+ i S20 z solidnym aparatem

Za jeden z najmocniejszych smartfonów na rynku trzeba odpowiednio zapłacić, dlatego Samsung tradycyjnie przygotował modele o nieco mniejszych możliwościach, lecz wypadających zaskakująco dobrze na tle konkurencji. Mowa tu o Galaxy S20+ i S20, których głównym podobieństwem z S20 Ultra jest nowy wyświetlacz w technologii Infinity-O pokryty szkłem Gorilla 6. Mimo mniejszych przekątnych (6,7 cala oraz 6,2 cala w wersji S20) nadal możemy cieszyć się wszystkimi zaletami najnowszych OLED-ów, które zamiast notcha mają miniaturowy punkt z optyką przedniego aparatu. Miłym akcentem jest obecność słuchawek Galaxy Buds+ w wersji z „plusem” oraz równie zaawansowane moduły fotograficzne z matrycą 64 Mpix w przypadku obydwu urządzeń.

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl

Wybór Galaxy S20 i S20+ wiąże się z pewnymi ograniczeniami, w tym nieco mniejszą baterią (kolejno 4000 i 4500 mAh). Nadal pozostają to jednak wydajne urządzenia z doskonałym aparatem, które sprostają potrzebom większości użytkowników. Ci poszukujący nowinek z najwyższej półki powinni sięgnąć po S20 Ultra.

Warto zobaczyć również: