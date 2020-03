Samsung Galaxy S20 Ultra to kandydat do tytułu najlepszego smartfona roku 2020. Pytanie tylko czy faktycznie na ten tytuł zasługuje? Używam go na co dzień i powiem Wam szczerze, że decyzja nie jest łatwa. Galaxy S20 Ultra ma zarówno istotne zalety, jak i zauważalne wady.

Warto kupić Galaxy S20 Ultra? Problem w tym, że nie do końca

Galaxy S20 Ultra to imponujący smartfon flagowy, ale... wiecie co? Odnoszę wrażenie, że właśnie to jest jego największy problem. Samsung po prostu za bardzo starał się napchać do niego wszystko co się dało, zapominając niestety o ważnych kwestiach praktycznych.

Oto jego najważniejsze wady i zalety. Zacznijmy od tych pierwszych.

Największe wady Galaxy S20 Ultra

Czasami sprawdza się powiedzenie "co za dużo, to niezdrowo". Nie zawsze warto być nadgorliwym, bo można zwyczajnie przedobrzyć. Niekiedy warto spojrzeć na własne dzieło z dystansu, postawić się w roli użytkownika i na chłodno ocenić, co staramy się mu zaoferować. I właśnie tego moim zdaniem zabrakło w przypadku Samsunga Galaxy S20 Ultra. Ponieważ...

Jest za duży i niewygodny

Niespełna 7-calowy wyświetlacz sprawia, że Galaxy S20 Ultra to kawał smartfona. Większość osób lubi duże wyświetlacze, ale powoli zaczynamy zbliżać się do granic absurdu. Jednym z objawów jest pojawianie się kolejnych smartfonów składanych, takich jak Galaxy Z Flip.

Wsiadając do samochodu lub po prostu siadając na fotelu koniecznie musiałem pamiętać o wcześniejszym wyciągnięciu S20 Ultra z kieszeni. Telefon po prostu uwiera. Jeśli sądziliście, że Galaxy Note 10+ jest za duży, to pomyślcie, że S20 Ultra jest jeszcze dłuższy.

Jeśli wyświetlacze będą rosły dalej, to w zasadzie wyjście pozostanie jedno - trzeba będzie je składać, bo to co oferuje nam Galaxy S20 Ultra ciężko nazwać komfortem.

Dla mnie wygodna obsługa jedną dłonią jest bardzo utrudniona, a zaznaczę, że mam raczej duże dłonie (długie palce). Osoby z mniejszymi dłońmi będą miały solidny problem. Tym bardziej, że...

Jest za ciężki i za gruby

Smartfon waży aż 222 gramy. Odpisując na wiadomości jedną dłonią musiałem uważać, żeby smartfon nie wyleciał mi z ręki. Jest on bardzo wysoki i w czasie pisania trzymałem dolne 40% obudowy, natomiast górne 60% próbowało go przeciążyć. W efekcie musiałem się starać, by nie wypadł z dłoni.

Biorę suwmiarkę w dłoń, mierzę grubość Galaxy S20 Ultra 5G i wychodzi mi, że sama obudowa ma 8,9 mm, ale grubość całego smartfona, wraz z wystającym aparatem to 11,2 mm. To dużo.

Kwestią indywidualną jest stylistyka tylnych aparatów. Ja wcześniej skrytykowałem za to iPhone 11 Pro, ale teraz patrząc na S20 Ultra, jestem skłonny napisać, że iPhone z tyłu jest... mniej brzydki.

Zoom 100x - nie dajcie się na to nabrać

Ja wiem, że ludzie lubią duże cyferki. Zdaję sobie sprawę, że wyglądają one dobrze w tabelkach ze specyfikacjami. Porównujesz smartfony i widzisz, że jeden ma zoom 5x a drugi ma 100x i który robi większe wrażenie?

Tak jak napisałem na początku - Samsung Galaxy S20 Ultra ma imponować, ale robi to na siłę.

Zoom 100x w tym smartfonie wygląda tak:



zoom cyfrowy 100x



zoom cyfrowy 100x

Czy uważasz, że jest to użyteczna jakość? Albo zapytam inaczej... Czy takie zdjęcia chętnie umieścisz na swoim Instagramie? Ja na pewno czymś takim bym się nie chwalił.

Nawet cyfrowy zoom 30x nie wygląda zbyt dobrze:



zoom cyfrowy 30x



zoom cyfrowy 30x

Smartfon ma w miarę użyteczny hybrydowy zoom 10x (optyczny + kadrowanie, bez powiększenia cyfrowego).



zoom hybrydowy 10x



zoom hybrydowy 10x

W praktyce jednak najlepsze rezultaty daje naturalny, optyczny zoom 4x.



zoom optyczny 4x



zoom optyczny 4x

Oprócz tego jest jeszcze podstawowy aparat szerokokątny oraz obiektyw ultraszerokokątny, ale o nich piszę niżej, w sekcji "Zalety".

Jest za drogi

Ceny smartfonów urosły do niebotycznych wręcz wartości. niespełna 6000 zł za Samsunga Galaxy S20 Ultra 5G z pamięcią 128 GB? Serio? Potem nie ma się co dziwić, że dobre smartfony Xiaomi sprzedają się jak ciepłe bułeczki.

Wiele osób po prostu stać na ten telefon. Ich wybór co chcą ze swoimi pieniędzmi zrobić. Uważam jednak, że warto kupować optymalnie. Jeśli coś jest nieznacznie gorsze, ale znacznie tańsze, to moim zdaniem jest bardziej warte zakupu.

Największe zalety Galaxy S20 Ultra

Okej, smartfon jest za duży, za gruby, za ciężki, za drogi i ma za słaby zoom 100x, ale ma też wiele zalet. Oto najważniejsze z nich.

Znakomite zdjęcia nocne

Spójrzcie tylko na jakość tych zdjęć.



tryb nocny, zdjęcie z aparatu tylnego, podstawowego



tryb nocny, zdjęcie z aparatu tylnego, podstawowego



tryb nocny, zdjęcie z aparatu tylnego, ultraszerokokątnego

Były robione "z ręki", bez użycia podparcia. Po prostu włączyłem tryb nocny i wykonałem zdjęcie. Dla mnie taka jakość nie tylko jest użyteczna, ale jest po prostu dobra. Stabilizacja jest bardzo skuteczna, a autofokus szybki i celny.

Dobre zdjęcia dzienne

Na te 108 Mpx nie zwracajcie uwagi. Standardowo Samsung Galaxy S20 Ultra robi zdjęcia 12 Mpx i tyle w zupełności wystarczy. Tryb 108 Mpx uruchamiajcie tylko gdy np. planujecie wydrukować dane zdjęcie w większym formacie (np. jako fotoobraz).



zdjęcie z aparatu tylnego, podstawowego



zdjęcie z aparatu tylnego, ultraszerokokątnego



zdjęcie z aparatu przedniego

Zdjęcia RAW wywołane z formatu DNG mają 12 Mpx (nie znalazłem opcji 108 Mpx), ale mają lepszą jakość od standardowych JPG. Są ostrzejsze i mniej odszumione,



zdjęcie z aparatu tylnego, podstawowego - RAW wywołany do JPG

Wysoka jakość filmów

Czy filmy 8K to duża zaleta tego smartfona? Uważam, że nie. Telewizory 8K są już dostępne, ale mało kto ma je u siebie w domu. Nie każdy komputer też uciągnie płynnie takie materiały. Ponadto w tym przypadku mówimy o płynności 8K 24 kl/s, która jest przeciętna.

Opcji 8K nie traktuję jako wadę (dlatego nie wspomniałem o niej wyżej), ale uważam, że 4K 60 kl/s z tyłu i z przodu w zupełności wystarczy. Jakość obrazu jest bardzo podobna, a płynność lepsza.

W czasie nagrywania 4K można przełączać się np. między przednim i tylnym aparatem. Stabilizacja optyczna jest bardzo pomocna, a jeśli ktoś wymaga więcej może zastosować super stabilizację hybrydową, ale maksymalnie w Full HD.

Obraz na wyświetlaczu jest fenomenalny

Technologia AMOLED + odświeżanie 120 Hz + rozdzielczość 1440 x 3200 px = absolutnie fantastyczna jakość obrazu. Pod tym względem nie ma na co narzekać. To co widać na wyświetlaczu zalicza się do najwyższej ligi.

120 Hz zapewnia fenomenalną wręcz płynność. Aż chce się przewijać opcje, ekrany i listy tylko po to, by podziwiać jak gładko to wszystko płynie. Co prawda w tej chwili 120 Hz dostępne jest tylko w rozdzielczości Full HD+ (ustawionej domyślnie), ale ponoć Samsung ma zaoferować aktualizację wprowadzającą 120 Hz nawet przy maksymalnej rozdzielczości.

Idealny do gier, filmów i nie tylko

Supernowoczesny i bardzo wydajny procesor Samsung Exynos 990 + 12 GB RAM LPDDR5 + szybka pamięć masowa UFS 3.0 + slot microSD + wyświetlacz AMOLED HDR 120 Hz + dobrze zoptymalizowany system Android 10 z One UI 2.1. Wszystko to sprawia, że na Galaxy S20 Ultra bardzo przyjemnie gra się w gry, bezproblemowo obsługuje się nawet zaawansowane programy i komfortowo ogląda się filmy.

Niezły czas pracy na baterii

Gdy smartfon ma ogromny wyświetlacz 120 Hz, bardzo wysoką wydajność i jest wręcz napakowany różnymi funkcjami, to trzeba się cieszyć, gdy jego bateria wystarcza na 1 cały, intensywny dzień. W tym przypadku tak właśnie jest.

Galaxy S20 Ultra 5G odłączony od ładowarki rano, ani razu nie rozładował mi się przed wieczorem, a przecież w czasie testu korzystałem z niego bardziej intensywnie, niż na co dzień. Dlatego jestem skłonny napisać, że przy łagodniejszym korzystaniu wytrzyma 2 dni. To dobry wynik.

Szybka ładowarka

Duży akumulator 5000 mAh można naładować od 0 do 100% w około 55 minut. Jeśli w baterii drzemie jeszcze te 3% zapasu, to wystarczy nawet około 50-52 min. Ładowarka ma tylko 25 W, ale trzeba przyznać, że robi robotę!

Do tego mamy jeszcze ładowanie indukcyjne (bezprzewodowe) 15 W, które też jest dość szybkie, choć oczywiście wolniejsze od przewodowego.

Łączność komórkowa 5G

W Polsce sieci 5G jeszcze nie stały się popularne, ale warto podkreślić, że 5G jest zaletą. W końcu Galaxy S20 Ultra wiele osób będzie używało dłużej niż rok, a niektóry dopiero kupią go za rok lub dwa, gdy stanieje. A wtedy 5G może być już powszechne.

Samsung Galaxy S20 Ultra - opinia, werdykt

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G to smartfon z najwyższej ligi, ale... 6,9 cala + 222 gramy + 11,2 mm grubości całkowitej + 6000 zł. Te liczby mnie pokonały.

Z roku na rok przyzwyczajamy się do coraz większych, cięższych i droższych smartfonów, ale w pewnym momencie trzeba powiedzieć: dość. Narysować linię, której się przekroczy. Dla mnie Galaxy S20 Ultra jest już daleko za tą linią.

Czy warto go kupić? Ujmę to tak: jeśli możesz wydać 6000 zł na smartfon i nie poczujesz wielkiej różnicy w swoim budżecie, to śmiało, kupuj. Jeśli jednak miałbyś z trudem zbierać złotówkę do złotówki lub kupować go na raty, to uważam, że są lepsze opcje. Wliczam w to zarówno starsze flagowce Samsunga (np. Note10 i S10) oraz oczywiście smartfony konkurencyjnych producentów.

Żaden Xiaomi nie da Ci tyle, co Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, ale... może warto odrobinę zmniejszyć wymagania, by całkiem sporo zaoszczędzić?

Daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz. Udanego dnia!

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G - ocena

bardzo szybkie działanie

znakomita jakość wyświetlacza 120 Hz AMOLED

bardzo dobra jakość zdjęć nocnych i dziennych

nagrywanie filmów 8K 24 kl/s (tył) i 4K 60 kl/s (tył i przód)

dobry czas pracy na baterii

bardzo szybkie ładowanie akumulatora

nowoczesna łączność bezprzewodowa, w tym 5G



smartfon jest bardzo duży, nieporęczny, ciężki i dość gruby

zoom 100x jest bezużyteczny

przeciętne działanie czytnika linii papilarnych

bardzo wysoka cena na start

90% 4,5/5

