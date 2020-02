Aplikacja Znajdź mój telefon pokazała Ci ostatnio dziwne powiadomienie o bardzo krótkiej treści „1”? Od początku wydawało się, że to nic groźnego, ale sprawa ponownie znalazła się w centrum uwagi. Są powody do niepokoju?

Dziwne powiadomienie aplikacji Znajdź mój telefon znów na cenzurowanym

W zeszłym tygodniu informowaliśmy, iż smartfony Samsung wyświetlają dziwne powiadomienia. Wszystko zostało dość mocno nagłośnione. Nie wiemy, jakiej dokładnie liczny użytkowników dotyczyło (i zapewne się już nie dowiemy), ale sądząc po mnogich komentarzach (także z Waszej strony) można zakładać, że całkiem sporej.

Redakcja The Register zaczęła zgłębiać temat po wiadomościach od kilku czytelników, którzy zasugerowali, iż po wspomnianym powiadomieniu dostrzegli dane innych użytkowników (między innymi numery telefonów i adresy e-mail). Powołując się na słowa rzecznik prasowej poinformowała, iż taki scenariusz mógł zaistnieć.

„Błąd techniczny spowodował, że niewielka liczba użytkowników mogła uzyskać dostęp do danych innego użytkownika. Gdy tylko dowiedzieliśmy się o tym incydencie, usunęliśmy możliwość logowania się do naszego sklepu, do czasu rozwiązania problemu. Skontaktujemy się z osobami dotkniętymi tym problemem z dalszymi wyjaśnieniami.”

Pierwsze komunikaty producenta były bardziej optymistyczne

Przypomnijmy, że w pierwszej chwili producent tłumaczył, iż wszystko miało związek z wewnętrznymi testami aplikacji Znajdź mój telefon, a powiadomienia nie wpływają w żaden sposób na funkcjonowanie urządzeń. Bezpośrednio nie, ale w świetle informacji podawanych przez The Register sprawa zaczęła wydawać się zdecydowanie poważniejsza.

Jednocześnie trudno było w jakikolwiek sposób określić, ile osób zostało narażonych na utratę danych. Nie można było też negować tego, że wszystko faktycznie spowodowane było nieudanymi testami wewnętrznymi. Szybko pojawiły się za to komentarze, iż producent powinien od razy podać wszystkie ewentualne konsekwencje.

Jest się czego bać czy nie? Ostateczne rozwiązanie sprawy

Tyle tylko, że producent jest tutaj uczciwy. Redakcja sammobile dość szybko ustaliła, że obydwie sprawy nie są ze sobą powiązane. Omawiane powiadomienia pojawiły się na chwilę przed tym, jak niektórzy faktycznie uzyskali dostęp do innych kont Samsung.

Producent potwierdził jednak, iż druga z omawianych spraw to pokłosie innego błędu, który dotknął tylko jego brytyjską stronę internetową. Jednocześnie podał, iż poszkodowanych zostało tu mniej niż 150 osób.

W sieci pojawiają się teraz różne informacje, niektóre źródła pomijają ostatni, a jak się okazuje ważny komunikat redakcji sammobile. W jego świetle, dziwne powiadomienie z aplikacji Znajdź mój telefon faktycznie nie było groźne.

