e-Sport to jedna z prężniej rozwijających się gałęzi przemysłu gier komputerowych, a zostanie utytułowanym graczem jest marzeniem wielu osób. Teraz będzie je łatwiej zrealizować. Wszystko dzięki inicjatywie drużyny Cyberwolves.

Cyberwolves otwiera centrum dla fanów e-Sportu

Game Spot to specjalne centrum e-Sportu, które powstało z inicjatywy drużyny Cyberwolves. I wiecie co? Jest to centrum z prawdziwego zdarzenia – obiekt ma powierzchnię 180 m2 i został wyposażony w 20 profesjonalnych stanowisk treningowych, symulatory rajdowe i konsole do gier. Centrum zostało zbudowane przy współpracy z Optimus, Pro-Gamer by Yumisu i IBOX.

Game Spot to idealne miejsce, by spróbować swoich sił w e-sporcie, potrenować, poczuć klimat rywalizacji lub po prostu odetchnąć przy ulubionym tytule. W centrum będzie można poznać osoby o podobnych zainteresowaniach i stworzyć drużynę lub dołączyć do istniejące Na miejscu będą również prowadzone szkolenia streamerskie i mikroturnieje organizowane i prowadzone przez zespół, obsługujący miejsce.

To jednak nie koniec rewelacji! Na miejscu znajduje się także studio, z którego będą prowadzone regularne transmisje. Spotkać w nim można zaproszonych gości, z którymi prowadzący nie tylko będą komentować rozgrywki czy testować gry, ale i organizować konkursy z nagrodami.

Co warto podkreślić, Game Spot jest dostępny bez opłat dla wszystkich chętnych - centrum znajduje się przy al. Piłsudskiego 4G w Warszawie. Ze względu na duże zainteresowanie drużyn, zarówno polskich, jak i zagranicznych warto podpytać na fanpage’u Cyberwolves o wolne terminy.

To jak, wpadniecie?

