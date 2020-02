Stało się! Wojewoda Śląski podjął decyzję o zakazie udziału publiczności w Intel Extreme Masters w Katowicach. Decyzja ma mieć związek z panującą na świecie epidemią koronawirusa.

Tegoroczne finały Intel Extreme Masters ruszają już jutro, a do Katowic zjechali się najlepsi gracze w Counter Strike: Global Offensive, StarCraft II oraz Quake. Dodatkowo w Międzynarodowym Centrum Kongresowym zaplanowano targi IEM EXPO. Zgodnie z przewidywaniami, do Katowic miało przyjechać blisko 200 tys. miłośników e-Sportu. No właśnie, miało przyjechać...

Intel Extreme Masters bez udziału publiczności

Początkowo Intel odwołał swój udział w strefie wystawienniczej IEM EXPO, a organizatorzy zdecydowali się wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa dla odwiedzających imprezę. Obawy związane z epidemią koronawirusa rosły, a jeden z Senatorów apelował nawet o odwołanie zawodów. Ostatecznie o zmianach w wydarzeniu mógł zadecydować Wojewoda Śląski na wniosek inspektora sanitarno-epidemiologicznego.

Jak wynika z najnowszego komunikatu Jarosława Wieczorka, mistrzostwa odbędą się bez udziału publiczności. Decyzja najpewniej ma związek z epidemią koronawirusa.

Myślicie, że to dobre rozwiązanie?

Źródło: Facebook - Jarosław Wieczorek - Wojewoda Śląski

