Nie milkną echa wczorajszej decyzji o zamknięciu IEM dla publiczności z powodu ryzyka epidemiologicznego. Czy to było słuszne? Nie nam oceniać. Dziś jednak, będąc na miejscu, możemy zobaczyć skutki tej decyzji. I niestety, nie wygląda to najlepiej.

IEM w Katowicach przegrał z koronawirusem

Jak już zapewne wiecie wczoraj w godzinach wieczornych Wojewoda Śląski podjął decyzję w sprawie IEM o zakazie udziału publiczności w tej imprezie z uwagi na realne zagrożenie epidemiologiczne. Nie byłoby może w tym niczego nadzwyczajnego (szczególnie teraz, gdy co rusz odwoływane są kolejne imprezy masowe), gdyby nie fakt, że komunikat ten pojawił się na nieco ponad 12 godzin przed otwarciem katowickiego Spodka.

Jak można było się domyślić na włodarzy Katowic spadły gromy, bo spora część gości już zdążyła pojawić się w mieście. Hotele zajęte, pozostało jedynie odliczanie do otwarcia…i wszystko kolokwialnie mówiąc „szlag trafił”.

Puste korytarze na IEM 2020

My do Katowic dotarliśmy dopiero dziś rano i po dotarciu na miejsce (przedstawiciele mediów są wpuszczani) mogę Wam powiedzieć jedno - tak smutnego IEM jeszcze chyba nie widziałem. Rok temu tętniące życiem, dziś niemal puste korytarze, IEM Expo zamknięte na głucho, wystawcy czekający na wejście by rozebrać swoje stoiska – jak na imprezę tego kalibru to widok tak niecodzienny, że aż człowiek zaczyna się zastanawiać czy czasami nie dotarł, aby parę dni przed czasem.





Niestety, nie. Świadczą o tym choćby spore grupy młodych ludzi chyba nie wierzących jeszcze w to co się stało, czekających przed wejściem w asyście policji. Ale wiecie czego w tym wszystkim mi najbardziej żal? Zawodników. Cały rok czekali, by zagrać na IEM, przed ogromną publicznością i być może świętować swoje triumfy, i wszystko to pękło dziś jak bańka mydlana. Szkoda, bardzo szkoda.

